'Roma', de Alfonso Cuarón, se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Roma', la nueva película de Alfonso Cuarón con la que el mexicano vuelve a la dirección cinco años después de ganar el Oscar su último trabajo 'Gravity' ya tiene fecha de estreno.

El filme, que narra las desventuras de una familia de clase media en Ciudad de México a comienzos de los 70, se estrenará en el prestigioso Festival de Cine de Nueva York este otoño.



"Me siento honrado de que 'Roma' haya sido seleccionada para un puesto principal en el Festival de Cine de Nueva York de este año", ha confesado Cuarón en un comunicado.



"El NYFF tiene una larga historia celebrando el cine de manera significativa y convincente, así que me alegra regresar al festival con Roma, un proyecto increíblemente personal, esclarecedor y transformador para mí", añade



Según las pinceladas que ha ofrecido el propio director a lo largo de los últimos meses, Roma es la historia de una familia de clase media unida por la figura de una niñera y ama de llaves. El papel protagonista estará interpretado por la joven actriz Yalitza Aparicio. La película se rodó en Ciudad de México y se basa en los primeros años de vida del propio director. Además, se ha confirmado que se trata de un largometraje en blanco y negro.



'Roma' llega a Nueva York después de varios problemas con su distribución, que gestiona Netflix. En principio, la cinta de Cuarón había sido elegida para vivir su estreno en el Festival de Cine de Cannes en mayo, pero Netflix retiró este y otros títulos después de que el festival estableciera una norma que exigía que las películas se estrenasen oficialmente en los cines de Francia.



El Festival de Cine de Nueva York tendrá lugar del 28 de septiembre al 14 de octubre. Roma vivirá su estreno en la ciudad estadounidense el 5 de octubre. En cuanto a su lanzamiento internacional, Netflix todavía no ha confirmado una fecha definitiva.