Así fue la alfombra roja de los premios Oscar 2018

Actrices, actores, músicos e incluso campeones olímpicos caminaron por la alfombra roja de los Premios de la Academia el domingo 4 de marzo, en el Dolby Theatre en Los Ángeles. Grandes nombres de la industria desfilaron horas antes de que comience la ceremonia de premiación.

En otros eventos de la temporada de premios las mujeres decidieron vestir atuendos de color negro para llamar la atención sobre los escándalos de abusos sexuales que se destaparon en Hollywood. Sin embargo, para los Oscar la convención fue usar diversos colores y un pin de ‘Time’s Up’ en apoyo al movimiento. Jane Fonda, por ejemplo, usó un vestido blanco con el distintivo.



Alison Janney, quien está nominada como Mejor actriz de reparto, usó un vestido rojo en V con mangas largas de Reem Acra. Nicole Kidman lució un vestido azul de Armani. La mexicana Eiza González lució un vestido largo amarillo con aperturas en la espalda. Y Lupita Nyong’o asistió con un vestido dorado de Versace. El color no faltó durante la edición 90 de los Oscar.



Dos personajes destacaron durante la alfombra roja por las novedades que portaban. La primera es Rita Moreno, una actriz de Puerto Rico que en 1962 ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En esa oportunidad usó el mismo vestido que desfiló hoy durante la alfombra roja. El traje tiene 56 años, pero se ha preservado y tuvo una pequeña modificación en la parte de los hombros.



El segundo es James Ivory, nominado en la categoría de Mejor Guion Adaptado, quien decidió lucir una camisa en la que está impresa una imagen de Timothée Chalamet, protagonista de ‘Llámame por tu nombre’. El director y guionista llamó la atención por su atuendo, ya que no se había visto en una alfombra roja una camisa blanca en la que esté impresa la imagen de otra persona.



Ivory no fue el único que llamó la atención con su vestimenta. Adam Rippon, medallista olímpico y patinador en hielo, asistió a esta edición de los Premios de la Academia con un traje de Moschino que desafió los convencionalismos: los hombros cortados y un arnes de cuero. Y Chadwick Boseman, protagonista de ‘Pantera Negra’, lució un abrigo negro con detalles en los hombros.