Alejandro Filio: 'Me gusta componer en los días de lluvia'

Tenía 16 años cuando empezó a componer música y, según recuerda, no encontraba un lugar donde encajar sus creaciones. Pero llegó a sus oídos la trova cubana, de músicos como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y así fue como Alejandro Filio se convirtió en uno de los referentes de ese género.

El artista mexicano está en Ecuador para dar dos conciertos: este viernes 19 de mayo de 2017 en Cuenca (Teatro Carlos Cueva Tamariz) y el viernes 20 de mayo en Quito (Teatro Bolívar).



Filio presentará en el país la gira 40 años 40 canciones, con la que celebra sus cuatro décadas de trayectoria musical. “Se está haciendo la celebración con un material discográfico que se llama ’40 peldaños’ y es un disco que incluye 36 canciones, las que más han gustado a la gente”, dijo el artista a EL COMERCIO.



Se define a sí mismo como un trovador porque su música “tiene letra poética y contenido que llega a la gente”. Según Filio, su proceso creativo, para componer sus canciones, se inicia con los días lluviosos, ya que este es el clima que lo inspira, cuenta.



Después, reúne varios momentos cotidianos y los convierte en poesía. “Tengo una canción sobre un perro que le reclama a su dueña que no le pone atención. Esa historia la saqué de una amiga que tiene un perro y lo atiende muy poco, mientras él la espera todo el día”.



Encontrar la belleza en las cosas simples es el secreto de Filio para motivar su inspiración. En los conciertos que brindará en el país, el mexicano adelantó que tendrá breves espacios de interacción con el público, aunque “canto mucho y hablo lo menos posible, para tener más tiempo para cantar”.



Algunas de las canciones que en Ecuador no han sonado, pero que forman parte de los tres discos que Filio estrenó desde su última visita en el país, son Si me haces caso y Desdibjados. Sin embargo, hay una canción importante para el artista, Olvidaba decirte, “que es para esos seres queridos que se fueron antes que nosotros y hubo algo que no pudimos decirles”.



Filio adelantó que los temas que también formarán parte del repertorio serán Brazos de sol, Mujer que camina, Vienes con el sol, Habrá que creer y Despierta, entre otras. “Son las canciones que la gente ha hecho suyas. En Ecuador hay un público muy respetuoso y seguidor de la trova”.