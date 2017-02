La obra digital de Alejandro Dávalos compite por un espacio en ArtExpo

En una semana de participación en Unternet, el artista ecuatoriano Alejandro Dávalos ya ha sumado 662 votos, que lo colocan en primer lugar en el concurso de pósters ArtExpo New York.

El artista digital envió su obra a este concurso hace dos meses, pues se hizo una convocatoria a participantes de todo el mundo. De 400 propuestas, el jurado escogió a 10 finalistas, entre los que se destaca Dávalos, el único ecuatoriano, con su trabajo 'New York, New York'.



"Creé esa obra específicamente para el concurso. Suelo buscar este tipo de convocatorias para participar. Por ejemplo, en el 2014 gané el segundo lugar en un concurso en Inglaterra y mi obra fue exhibida en ese país, en Ámsterdam y en Atenas".



'New York, New York' es un trabajo creado en computadora con el programa Paint, pues Dávila se considera un artista autodidacta y ese es el programa que mejor conoce basado en su propia experiencia.

'New York, New York' es un trabajo creado en computadora con el programa Paint. Foto: Cortesía

El cuadro es una representación de la ciudad de Nueva York pero vista con colores y combinaciones. Dávalos se ubica en el primer lugar de esta votación web y, el segundo puesto, suma 642 votos, con la obra 'Worlds Unite'.



Las personas pueden votar por la obra de Dávalos en la página web. La competencia, denominada Harmony Contest, este año escogió a la armonía como temática. El concurso estará abierto hasta las 15:00 de este miércoles 22 de febrero de 2017.



"El premio no es monetario, sino que ellos (los encargados del concurso) evalúan los beneficios. La obra ganadora será el afiche de la Feria, aparte el artista premiado tendrá dos hojas completas del catálogo de la Feria, que es una revista que sale cada seis meses".



Este reconocimiento también asegura al artista ganador un sitio dentro de la exposición ArtExpo, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nueva York y que cada año convoca a unos 30 000 dueños de galerías y comerciantes de arte.