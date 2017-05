Alcalde de Loja dice que las jirafas que llegaron Quito no son las adquiridas por el Municipio lojano

El alcalde de Loja, Bolívar Castillo, se mostró sorprendido con la llegada de dos jirafas a Quito y descartó que se trataran de los dos ejemplares adquiridos por el Municipio a los zoológicos de Texas y Oregón, en Estados Unidos.

La mañana de este miércoles 24 de mayo del 2017 llegaron dos jirafas al aeropuerto Mariscal Sucre, en la parroquia Tababela, para ser trasladadas al Zoológico de la ciudad de Loja, al sur del país.



Según el Alcalde Loja recién a las 11:00 de este martes 24 de mayo la Oficina Sanitaria Federal de Texas les entregó la autorización de salida del país de las jirafas. “De allí debían contratar un avión y posiblemente lleguen al país el fin de semana. No tengo más información”, dijo Castillo.



El Burgomaestre desconocía la edad, estatura y otras características de los ejemplares adquiridos. Únicamente dijo que es una pareja y que nació en cautiverio en dos zoológicos distintos y que cumplieron la cuarentena con estrictas medidas veterinarias.



Para los trámites de traslado viajaron a Estados Unidos técnicos del Departamento de Ambiente del Municipio. Con las jirafas también llegarán veterinarios del zoológico de Texas para asesorar por unos días en el tratamiento y cuidado que deben recibir.



La pareja vivirá en un área de 1,8 hectáreas en el Bioparque Orillas del Zamora, de la capital lojana. Según Castillo, un experto estadounidense en el manejo de este tipo de animales diseñó y acopló el hábitat, aunque no dio detalles del mismo.



En Quito, Andrés Ortega, médico veterinario y docente de la Universidad San Francisco, estuvo presente cuando los dos animales arribaron al país. "Se trata de un macho y una hembra que vinieron de un zoocriadero estadounidense en compartimentos separados y luego les colocaron en un camión para trasladarlos por vía terrestre hacia Loja".



Ortega y otro grupo de veterinarios siguieron al camión hasta la ciudad de Machachi y otro grupo lo haría hasta el destino final.



Para el docente universitario, la importación de estas dos jirafas representa un enorme gasto de recursos públicos, que podrían ser usados en proyectos de conservación de fauna nativa del país. "Por palabras del propio Alcalde de Loja, los recursos superan los USD 250 mil, esa cantidad hubiera servido para organizaciones ecuatorianas que día a día buscan recursos para conservar nuestras especies", dijo Ortega.



Por su parte organizaciones animalistas expresaron su rechazo a la importación de estas especies a través de sus cuentas de redes sociales.



"No entendemos para qué traen a estos animales para encerrarlos en jaulas y posiblemente provocarles afectaciones en su salud, por el cambio de ambiente que van a vivir", señaló Mónica Cabrera, representante de Rescate Animal.



Según Ortega, el "Ministerio de Ambiente y Agrocalidad emitieron los permisos respectivos para esta importación", lo que hasta el momento no se ha podido corroborar con esa Cartera de Estado.

Este Diario se contactó con el Departamento de Comunicación del Ministerio de Ambiente vía telefónica, a través de la cual solicitaron que se enviara un correo electrónico con las inquietudes referentes a este tema para responderlas lo más pronto posible, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna información.