El regreso de un consagrado de México en los álbumes de la semana 

Rock británico y de Nueva York, rap sesudo y el regreso de un consagrado de México forman parte de los estrenos musicales de la semana (18 de agosto de 2017).

Everything Everything- 'A Fever Dream'



Uno de los grupos indie más aclamados de Gran Bretaña regresa con este, su cuarto álbum, en que no defrauda a los que esperan letras sobre la actualidad (se meten con Trump, of course) y una mezcla de sonidos de guitarra eléctrica y electrónica que vaya más allá del chispún chispún.



Uno de los puntos culminantes de estre trabajo de 11 cortes es justamente el tema que da título al álbum, una cascada de guitarras y ecos en que se reflexiona sobre el odio a los vecinos y viceversa. Desire es otro tema destacado de este cuarteto, encabezado por Jonathan Higgs y que hace ver a Coldplay como un grupo simplón.



Chase and Status- 'Tribe'



​Vaya coincidencia: otro grupo británico que llega al cuarto álbum es Chase and Status, pero con la diferencia que esta banda apela mucho más al drum and bass, al breakbeat y al trip hop. Como es habitual en este tipo de conjuntos, abundan las colaboraciones en los 17 tracks, entre las que destacan Blossoms, Seinabo Rey y Mr. Vegas.



A este tipo de música hay que encontrarle el gusto y a veces puede sonar repetitivo, como en Tribes, donde los tambores de latón son divertidos por un rato, pero luego entran ganas de cambiar de onda. El disco tiene tres temas con la E de explícito.



Bebe Rexha- 'All Your Fault Pt. 2'



​Esta es la segunda parte del proyecto urbano, pop y dance de la cantante neoyorquina Bebe Rexha. Se trata de un EP de 6 cortes en que colaboran Lil Wayne, Florida Georgia Line, Kranium, Mane y 2 Chainz. Muy de radiofórmula, tiene partes interesantes, como la dulce The way I are (Dance with somebody), un estupendo tema pop, con un estribillo pegajoso y una confesión: acepta que no puede cantar como Whitney Houston. Bueno, no todo es tan sweet, pues dos temas vienen con la E de explícito.



Grizzly Bear-'Painted Ruins'



Otros artistas de la Gran Manzana que aparecen en este listado. El grupo es uno de los pocos que aún se considera como parte de la psicoldelia, aunque más cercana al pop y a la frecuencia indie. Este es su quinto álbum, con 11 cortes en que también hay espacio para lo experimental.



Hay gran expectativa con este trabajo, pues su antecesor fue octavo en los charts de EE.UU., aunque eso ocurrió en 2012. En todo caso, el disco suena bien, muy bien, y ofrece un aire fresco ante tanta monotonía contemporánea, con cierta evocación a New Order.



Sergio Arau y los Heavy Mex- 'Rudo'



​

Se trata de uno de los pocos requeros mexicanos de verdad que aún quedan, aunque también es cineasta (es conocido por dirigir 'Un día sin mexicanos', filme que anticipa en el 2004 las estupideces de Trump), artista plástico y caricaturista. En este disco, el exlíder de Botellita de Jerez apela al punk y ofrece 10 cortes divertidos y rítmicos. Su tema estrella es Quiero ser presidente, donde canta que repartirá el país entre sus socios para que sean los número uno en sus negocios. ¿Les parece conocido?



Thy Art Is Murder- 'Dear Desolation'



​

El Deathcore es un género que ha perdido fuelle, pero aún hay grupos que luchan por seguir en este estilo, como el quinteto australiano Thy Art Is Murder. Se trata de su tercer álbum, integrado por diez canciones en que la voz tenebrosa y gutural de Chris 'CJ' McMahon se mezcla con guitarras energizadas y beats costantes, todo apegado al canon clásico de este género.



Hay cuatro cortes con la E de Explícito, aunque las letras también responden a esta atmósfera siniestra: se habla de la sangre de la bestia, de salmos enfermos, de que nada sobrevivirá y demás referencias semirreligiosas a la condición humana. Llama la atención el tema 'Puppet Master', una alusión al célebre álbum de Metallica.



Anestesia- '10 Años Después'



Cerramos este conjunto de reseñas con rap de más elaboración al promedio. Sí, existe un rap en castellano con trabajo en las leras y de intensa preocupación por la realidad. El mexicano Charles Ans encabeza al colectivo Anestesia, que hace una década ofreció un puñado de temas urbanos que, ya era ahora, han sido retomados. Son 15 temas con versos sobre la alegría, la sonrisa, la nostalgia y el agradecimiento de estar vivo pese a la tormenta. "A pesar de la tormenta, la calma llegó, mami". Merece una oportunidad.