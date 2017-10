Un álbum póstumo de Sharon Jones verá la luz en noviembre

Un álbum con canciones inéditas de la cantante estadounidense de soul Sharon Jones, que falleció hace un año, saldrá a la venta en noviembre, anunció su sello musical Daptone Records el martes 10 de octubre de 2017.

Jones, que alcanzó una fama tardía y cuya voz fue comparada con la del célebre cantante de soul James Brown, grabó algunas canciones con su banda The Dap-Kings antes de su muerte, indicó la discográfica.



Tras algunos trabajos de estudio, el disco póstumo, titulado 'Soul of a Woman' , será lanzado el 17 de noviembre.



“Aunque no volveremos a ver contoneo eléctrico en el escenario, Sharon Jones continúa dándonos su alma y su música” , indicó un comunicado.



Crecida en el barrio neoyoruino de Brooklyn, Jones empezó a cantar música Gospel en una iglesia y a conseguir trabajos como vocalista de apoyo. Sin embargo, al no tener un trabajo musical estable, la artista tuvo que desempeñar otras ocupaciones como ser oficial de prisiones en Rikers Island, la cárcel más grande de Nueva York.



Jones encontró su oportunidad como corista de Amy Winehouse y consiguió la fama como artista en solitario finalmente en Daptone, un sello formado en el año 2000 en Brooklyn dedicado a revivir el soul clásico y el funk.

La cantante, que estuvo combatiendo el cáncer desde 2013, murió en 2016 a la edad de 60 años.