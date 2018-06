Adrián Balseca ganó el premio de la Fundación Han Nefkens

LEA TAMBIÉN

Una selección de videoarte realizados por Adrián Balseca convenció, de forma unánime, al jurado del Premio de Producción de Video Arte Fundación Han Nefkens-CAC Quito para que este artista ecuatoriano se convierta en el ganador de la primera edición de este galardón.

En una reunión que se realizó el lunes (25 de junio del 2018) en la Fundación Antoni Tápies de Barcelona, el jurado integrado por Han Nefkens, Eduardo Carrera, Pablo León de la Barra, Miguel López y Jorge Fernández Torres señaló que la entrega del premio a Balseca responde entre otras cosas “al lenguaje fílmico único con el que construye su obra, creando escenografías líricas donde todos los elementos están cargados de historia”.



Entre los videos que vio el jurado están ‘A medio camino’, la destrucción de la riqueza como forma de poder; ‘El cóndor pasa’, o el hurto, la apropiación y la destrucción como fuerzas transformadoras y ‘Todo ladrón será quemado’, todas permeadas por la idea de la pérdida.



El premio, creado con el objetivo de impulsar el videoarte en América Latina, entregará USD 15 mil al ganador para el desarrollo de un nuevo proyecto que se incluirá en la colección de la fundación y que será expuesto en la muestra "Over the Clouds: videos from the Han Nefkens Foundation", en el Centro de Arte Contemporáneo, a mediados del 2019.



Balseca, quien actualmente se encuentra realizando una residencia artística en Singapur, ha presentado varias exposiciones individuales entre ellas ‘Horamen’, en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado en Quito (2017); ‘The Skin of Labour’, en la Galería Madragoa en Lisboa (2016); y ‘Caja de Cambios I’ y ‘Caja de Cambios II’, en la Galería SENDA en Barcelona (2015).



A criterio de María José Carrión, la persona que postuló a Balseca, sus obras están cargadas de una poética de resistencia. “El artista contrapone al ímpetu de acumulación e individualismo del capitalismo tardío otras formas de ser en el mundo, que incluyen la solidaridad y el colectivismo”.