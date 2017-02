Dos divas entran en la batalla por los premios Grammy

Beyoncé lidera el número de nominaciones para los premios Grammy, con nueve, incluidas las tres categorías más prestigiosas. En su camino al galardón está Adele, que compite con ella en esas importantes secciones.

La Academia de la Grabación de Estados Unidos anunciará el próximo domingo 12 de febrero de 2017 a los ganadores del premio de la industria musical, en una ceremonia en Los Ángeles, después de contar los votos de 13 000 músicos profesionales participantes.



Los nominados para Álbum del año son Adele, con ‘25’; Beyoncé, con ‘Lemonade’; Justin Bieber, con ‘Purpose’; Drake, con ‘Views’, y Sturgill Simpson, ‘A Sailor’s Guide to Earth’.



Adele y Beyoncé se enfrentan en las tres categorías más importantes del Grammy, cuya vitrina puede servir para que las estrellas entren en el debate político estadounidense.



Beyoncé hará su primera aparición pública desde que dio la noticia de su embarazo de gemelos con su esposo, Jay Z, en un anuncio de enorme repercusión en Internet. La cantante, de 35 años, que ganó fama con un pop sazonado con R&B, fue más osada y provocativa en ‘Lemonade’, que entrelazó con una película. En su mayor aproximación al hip-hop, pero que coquetea también con el rock y con la música country, el álbum es una poética exploración de la experiencia de la mujer afroestadounidense, en la que aborda además duros temas como la infidelidad y la brutalidad policial. Beyoncé ha ganado 20 Grammys en su carrera.



Pero en su camino al gramófono está Adele, que busca pelear las principales categorías con su éxito de ventas ‘25’, lleno de baladas para el despecho, como Hello. El álbum ‘25’ ha sido el disco más vendido del mundo desde que la británica lanzó ‘21’, que ganó Mejor Álbum del año en 2012.



Además de su amor por la música, a las artistas las une su rechazo a Donald Trump. Beyoncé y Adele, al igual que el rapero Drake, han criticado el discurso antiinmigrantes del magnate republicano.



En el espectáculo de mañana participarán cantantes como Katy Perry y Lady Gaga, que hicieron campaña por la derrotada candidata Hillary Clinton. Desde la llegada de Trump al poder, los artistas se han dedicado a criticarlo, y el Mandatario, que es un ávido consumidor de la televisión, no ha vacilado en contraatacar a través de su cuenta personal de Twitter.