Actriz surcoreana denuncia abusos de reconocido director Kim Ki-Duk

Oculta tras un biombo blanco, una actriz surcoreana acusó al reconocido director de cine Kim Ki-Duk de abusar de ella en un plató de rodaje, una denuncia muy inhabitual en un país extremadamente conservador donde las víctimas temen la vergüenza pública.

Kim es uno de los cineastas más prominentes de Corea del Sur y sus galardones incluyen un León de Oro en el festival de Venecia por 'Pieta' y un Oso de Oro en el de Berlín por 'Samaritan Girl'.



Pero la actriz, que pidió mantener el anonimato, afirmó esta semana a los periodistas en Seúl que el rodaje de su película de 2013 'Moebius' --un thriller en torno al incesto -- la dejó "profundamente traumatizada”.



Acusó a Kim de abusos físicos y sexuales, afirmando que la golpeó durante el rodaje y la obligó a rodar escenas de desnudos y sexo que no estaban en el guión, antes de reemplazarla por otra actriz.



“Estaba muerta de miedo cada día... Tenía mucho miedo de que me volviese a pegar si decía algo contra él”, afirmó.



La actriz no quiso que se diese su nombre ni se mostrase su rostro por temor a la vergüenza en un país donde los valores patriarcales siguen muy arraigados pese al progreso tecnológico y donde se espera que las mujeres sean púdicas y obedientes.



Su denuncia llega en un momento en que el movimiento #MeToo ("#YoTambien") sigue exponiendo en todo el mundo casos de acoso y agresiones sexuales en varios sectores, encabezados por la industria cinematrográfica estadounidense con las figuras del productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey.



Kim es conocido por contratar a actrices poco conocidas y trabajar en 'Moebius' parecía “una oportunidad única” que sin embargo se convirtió en una “pesadilla”, afirmó.



“Un día, Kim dijo 'voy a instalar tu emoción' y de repente me abofeteó muy fuerte tres veces seguidas delante de todo el mundo, antes de girar la cámara hacia a mí y ponerse a rodar”, relató.



“Estaba conmocionada... pero tenía que empezar a actuar inmediatamente”, recordó, agregando que ningún miembro del equipo dijo “ni una palabra para detenerlo”.

Al final no apareció en la película y acabó poniendo fin a su carrera de 20 años como actriz. Durante mucho tiempo buscó ayuda de abogados y figuras de la industria cinematrográfica, que le aconsejaron “simplemente olvidarlo”.



“Todos me dijeron que una actriz desconocida como yo no podía ganar una querella contra un director de tal renombre mundial”, agregó.



Sin embargo, al final presentó una denuncia y la semana pasada Kim, de 56 años, fue condenado a pagar 5 millones de wons (USD 4 600) por agresión física. Sin embargo se desestimaron otras acusaciones, incluida la de acoso sexual alegando falta de pruebas.