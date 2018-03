Actriz de 'Sex and the City' anuncia que es candidata a gobernadora en EE.UU.

La actriz Cynthia Nixon, Miranda en la serie de culto 'Sex and the City' (1998-2004), anunció hoy (19 de marzo del 2018)su candidatura a gobernadora de Nueva York vía Twitter.

La protagonista de películas como 'A Quiet Passion' de Terence Davies hizo referencia a su amor por Nueva York, ciudad en la que por otra parte transcurría la serie de HBO que la hizo mundialmente famosa, y a su preferencia por las políticas progresistas. "Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura a gobernadora", dijo Nixon, de 51 años.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 de marzo de 2018



Entre sus objetivos, mencionó mejorar el sistema de salud, terminar con los encarcelamientos masivos y arreglar el sistema de metro "quebrado" de Nueva York.



"Estamos cansados de políticos a los que les importan más los titulares y el poder que lo que hacen con nosotros", anunció en un video publicado en Twitter. "Ya no puedo seguir como si nada", añadió.



Nixon se describió a sí misma como una orgullosa egresada de la escuela pública y madre de hijos que van a la escuela pública, pero también como alguien desencantado con la situación actual.



"He tenido oportunidades que no veo que hayan tenido la mayoría de los chicos de Nueva York de hoy en día", afirma en el video. "Nuestros líderes no están abandonando", añadió.



Su página web para recaudar fondos la describe como una activista progresiva "que no fue comprada por intereses especiales".



Añade que no aceptará contribuciones de las corporaciones. "En lugar de ello, nuestra campaña será impulsada por la gente", indica la web.



Nixon competirá contra el actual gobernador Andrew Cuomo y el exsenador estatal Terry W Gipson en las primarias demócratas de septiembre. La elección es en noviembre.