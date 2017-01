La actriz Florinda Meza reveló las infidelidades de Chespirito

El pasado 25 de enero del 2017, la actriz mexicana Florinda Meza reveló en una entrevista para el programa 'Suelta La Sopa' que su exesposo, el humorista Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, fue una persona que quería “salir con todas las mujeres" sin importarle su condición de hombre casado.

"Yo lo regañaba mucho por andar con todas y hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela vi salir (de su habitación) a la camarera arreglándose y abotonándose. Luego cuando me encontré con Roberto le dije: 'pareces burro en primavera, al menos selecciona' y me contestó: 'ay, es que me lo pidió como un favor'", confesó Meza en el programa de la cadena Telemundo.

Video: YouTube, cuenta Telemundo Entretenimiento

No obstante, pese a conocer sus infidelidades, para Meza el mayor problema para corresponder a los cortejos de Chespirito fue aceptar su pasado. "Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas muy pesadas del pasado, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía: 'Esto no se debe pasar porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba", señaló la también cantante y guionista de 67 años.



Meza se convirtió en una gran confidente para Bolaños. En la entrevista relata que Chespirito le comentó la inestabilidad que vivía en su hogar y cómo la situación con su esposa estaba cada día peor. Fue así como el vínculo entre ambos intérpretes fue creciendo hasta el punto de empezar una relación sentimental.



Según dijo, en un ocasión Chespirito le había mencionado que se sentía muy vacío y tenía la necesidad de besar a alguien. “Ahí yo caí, pues le dije si quieres besar a alguien ¿por qué no me besas a mí?". Luego de esa experiencia, confiesa Meza, le dejó en claro a Bolaños que no quería convertirse en otra amante más, sino en "la mujer" de su vida.