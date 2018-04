Una actriz acusa de acoso sexual a un conocido cantante de Pakistán

LEA TAMBIÉN

Una actriz acusó de acoso sexual a un cantante paquistaní, lo que ha desatado un escándalo en Pakistán, un país muy conservador donde hasta ahora el movimiento #Metoo no había dejado huella.

“Hablo de mi propia experiencia de acoso sexual, voy a romper la cultura del silencio que impregna nuestra sociedad. No es fácil expresarse (...) pero es más difícil guardar silencio. Mi conciencia no lo permitirá más. # MeToo”, escribió el jueves 19 de abril del 2018 en su cuenta de Twitter la actriz Meesha Shafi.



“Fui objeto en varias ocasiones de acoso sexual - físico - por parte de un colega: Ali Zafar”, contó. “Me pasó pese a ser una mujer autónoma, realizada, conocida por su franqueza. Me pasó pese a ser madre de dos niños”.



Algunos internautas pusieron en duda su buena fe pero otros, sobre todo mujeres, elogiaron su valentía. “Ninguna mujer hace públicas semejantes acusaciones por gusto”, reaccionó la escritora Bina Shah.



“Niego categóricamente todas las acusaciones realizadas por la señora Shafi”, respondió Ali Zafar en Twitter. El cantante llevará el caso ante la justicia porque le parece mejor a “lanzar acusaciones (...) en las redes sociales”.

Zafar, que vendió más de 5 millones de ejemplares de un álbum en 2003, actuó en varias películas de Bollywood.