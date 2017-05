La actriz Keri Russell recibe su estrella en Hollywood

Conocida por su papel como la despiadada agente de la KGB en la serie 'The Americans', Keri Russell recibió este martes 30 de mayo del 2017 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Es un momento inolvidable, icónico”, dijo a la AFP la actriz de 41 años, que ganó fama por su serie Felicity, con el que ganó un Globo de Oro en 1999.



La serie, que acabó de terminar su quinta temporada, se ubica en plena Guerra Fría y sigue la vida de una pareja de espías soviéticos encubiertos en Estados Unidos.



Y la trama ha impulsado a varios paralelismos con las actuales relaciones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente tras las acusaciones contra Moscú de que interfirió en las elecciones que llevaron al poder a Donald Trump.



“Hay mucho de eso en nuestro mundo actualmente”, señaló Russell, nominada este año a un Globo de Oro por su trabajo como la agente Elizabeth Jennings, pero no ganó.



“Por suerte, nuestro show se basa en los 80 y la Guerra Fría” y “las noticias no van a cambiar la forma como los 80 terminaron, pero es muy interesante y divertido verlo todo de vuelta en las noticias”, siguió.



La actriz recibió la estrella número 2 613 de esta famosa acera en la que ahora su nombre acompaña al de inmortales estrellas como Judy Garland y Marlon Brando.



“Lo que ella hace hermosamente es convertirse en otra gente de una forma que muchos actores solo podrían soñar en hacerlo”, dijo el creador de 'Felicity', J.J. Abrams, en la ceremonia.



El co-protagonista de 'The Americans' y actual pareja de Russell, Matthew Rhys, asistió también a la ceremonia. La pareja tuvo su primer niño en mayo pasado.



Russell tiene otros dos niños de su exesposo, Shane Deary.