La actriz Karla Souza denunció que fue violada por un productor en México

La actriz mexicana Karla Souza, Laurel Castillo en la serie estadounidense 'How to get away with murder' , denunció que fue violada por un productor al inicio de su carrera mientras que la cadena Televisa canceló toda relación con el supuesto agresor.

En entrevista con la cadena CNN, Souza relató que al inicio de su carrera en México, cuando rodaba una serie televisiva que no identificó, fue blanco de coqueteos y acoso, tanto físico como emocional, de parte del productor del culebrón, cuyo nombre rechazó revelar.



“Después de estar teniendo este abuso total, de su poder, acabé cediendo, de cierta manera, a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara. Y en una de las instancias me agredió violentamente. Y sí, me violó”, aseguró la actriz de 32 años.

Tras la denuncia, Televisa, la mayor cadena de habla hispana y la reina en la producción de culebrones, identificó al presunto agresor como Gustavo Loza, director y productor de gran renombre en la farándula mexicana.

“Televisa informa que rompe toda relación laboral con Gustavo Loza tras denuncias realizadas por la actriz Karla Souza. La empresa no tolerará conductas como la denunciada hoy”, informó la cadena por Twitter.

Souza trabajó en dos ocasiones con Loza: en la serie 'Los héroes del norte', en 2010, y en la cinta '¿Qué culpa tiene el niño?', rodada en 2016, cuando la actriz ya gozaba de gran renombre tras protagonizar la exitosa película 'Nosotros los Nobles' (2012) y de haberse incorporado a 'How to get away with murder' desde 2014.



“Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de Televisa (...), el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por Karla Souza, lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente”, escribió por su parte Loza en Twitter.



Según la denuncia de Souza, ella fue hospedada en el mismo hotel que el productor mientras que el resto del elenco fue trasladado a otro sitio y que por las noches recibía las visitas del hombre so pretexto de querer conversar y así empezó el acoso.



Cuando lo rechazaba, era humillada durante las grabaciones y aseguró que sufrió represalias cuando puso un fin al acoso. “En ese momento me corrió de la serie”, dijo al señalar sin embargo que los superiores del productor ordenaron que siguiera en la serie.

Salma Hayek, la actriz mexicana de mayor renombre internacional, denunció meses atrás que fue una de las víctimas de acoso sexual de Harvey Weinstein mientras rodaba la cinta 'Frida' (2002) .