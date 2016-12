La actriz Julia Roberts protagonizará su primera serie de televisión

La estrella Julia Roberts seguirá el camino de otras grandes figuras de Hollywood y se embarcará en su primer proyecto de televisión: una serie basada en la novela de Maria Semple 'Today Will Be Different' , informó el sitio especializado Hollywood Reporter.

Semple adaptó personalmente para la televisión su libro, que cuenta un día en la vida de Eleanor Flood, quien se despierta con ganas de tener la mejor jornada posible, hasta que sus planes sufren un giro inesperado y perturbador.



“Estoy aún atolondrada de saber que Eleanor Flood será encarnada por Julia Roberts” , expresó la escritora al Hollywood Reporter, que indicó además que el programa no tiene aún contrato con ninguna cadena de televisión.



La actriz, de 49 años -quien recientemente trabajó con George Clooney en “'Money Monster ', de Jodie Foster, y en la comedia 'Mother's Day' -, sólo había tenido algunas apariciones como invitada en series, además de su participación en la película para televisión 'The Normal Heart'.



Roberts, quien alcanzó la fama con su papel en 'Pretty Woman' (1990) , es la última de las estrellas que han dado el salto a la pantalla chica, en un momento en que las series y películas de televisión toman cada vez más riesgos creativos, a veces incluso mayores que los estudios de cine.



Como ejemplo, Meryl Streep está en los créditos de 'The Nix'-producida por el director del 'Episodio VII' de Star Wars, J. J. Abrams-, aún no difundida; Julianne Moore y Robert de Niro estarán en una serie de Amazon; Jonah Hill y Emma Stone protagonizan 'Maniac' , que se transmitirá por Netflix, y Anthony Hopkins acaba de participar en 'Westworld' .