Actriz de 'Juego de Tronos' también denuncia a Harvey Weinstein

La británica Lena Headey, que interpreta al personaje de Cersei Lannister en la serie 'Juego de Tronos', se sumó este 17 de octubre del 2017 a la lista de mujeres que han acusado públicamente en los últimos días de acoso o abuso sexual al productor de Hollywood Harvey Weinstein.

La actriz de 44 años relató a través de Twitter dos episodios en los que Weinstein la hizo sentirse "conmocionada" ("shocked") y "completamente indefensa", según describió. El primero ocurrió en 2005 en el Festival de Cine de Venecia, en donde se presentó 'The Brothers Grimm' del director Terry Gilliam. Allí, según cuenta, Weinstein le hizo un comentario sugestivo, que ella discretamente rechazó. Sin embargo, la situación la dejó "conmocionada".

"Recuerdo que pensé 'tiene que ser una broma (...), sería como besar a mi padre'", escribió en Twitter al rememorar el hecho.



Años más tarde, el productor la invitó a subir a la habitación del hotel en el que se hospedaba y en el que estaban reunidos por motivos laborales, con el argumento de que tenía un guion para mostrarle, según relata Headey.



La propuesta la incomodó, por lo que ya en el ascensor le aclaró a Weinstein que a ella no le interesaba nada más que hablar de trabajo, comentario que enfureció al productor, según ella. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, la tarjeta para abrirla no funcionaba, por lo que Weinstein se enojó todavía más y, finalmente, la acompañó a retirarse del establecimiento.



"No le cuentes a nadie sobre esto, ni a tu representante ni a tu agente", le dijo al despedirla. "Me subí al auto y lloré", recuerda ella.



En los últimos días el productor de 65 años ha sido acusado de acoso o abuso sexual por numerosas actrices, modelos y empleadas como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Heather Graham, Kate Beckinsale, Cara Delevingne o Lea Seydoux.



La acusación de Rose McGowan, que habló directamente de violación, es de las más graves hasta el momento. Weinstein niega haber cometido delitos sexuales.