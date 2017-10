Actriz francesa Florence Darel asegura haber sido acosada por Weinstein

La actriz francesa Florence Darel afirmó el jueves 12 de octubre de 2017 que ella también fue acosada por el productor de Hollywood Harvey Weinstein, en el centro de un gran escándalo de acoso y agresiones sexuales.

La actriz, que trabajó sobre todo en películas de cineastas franceses como Eric Rohmer, Claude Berri y Jacques Rivette en los años 1990, explicó al diario Le Parisien que la primera vez que vivió esta situación fue en 1994, cuando el productor la llamó insistentemente con motivo del estreno de una película suya en Nueva York, para reunirse con ella.



“Como le veía venir, le dije que mantenía una relación con el protagonista del filme, para que me dejara en paz”, explicó.



Al año siguiente, su agente aconsejó a Darel que se reuniera con Weinstein en un hotel en París. “No puedes permitirte no ir”, le dijo.



“Me habló de una película que quería hacer (...), luego me dijo que me encontraba muy atractiva y que quería tener relaciones conmigo. Le dije que estaba muy enamorada de mi compañero”.



“Me respondió que no le importaba en absoluto y me propuso ser su amante durante varios días al año. Así podríamos trabajar juntos. Es decir, si quieres continuar en América, pasa por mí”, prosiguió la actriz, que acabó yéndose precipitadamente del hotel.



Weinstein, de 65 años, es acusado de haber acosado sexualmente a actrices, modelos y empleadas desde los años 1990.



Desde la semana pasada, intérpretes como Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Emma de Caunes y Judith Godrèche, describieron las situaciones de acoso vividas con el productor.



Tres mujeres lo acusaron de violación: la estrella italiana Asia Argento, la actriz Lucia Evans y una tercera que permanece bajo el anonimato.



Mediante un portavoz, Weinstein afirmó que todas las relaciones sexuales fueron consentidas.