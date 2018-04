La actriz Emily Blunt protagonista de 'Un lugar tranquilo' admite haber tenido miedo a todo de niña 

LEA TAMBIÉN

Emily Blunt protagoniza 'Un lugar tranquilo', película de terror dirigida por John Krasinski, que se estrenó en España este viernes 20 de abril.

La actriz británica concedió una entrevista a Cultura Ocio en Nueva York. Siendo madre de dos niñas, Emily comprendió perfectamente su personaje, Evelyn, y no pudo resistirse a participar en la cinta. "El proyecto era tan excepcional y ambicioso, que me fue fácil decir que sí", cuenta.



Blunt asegura que trabajar a las órdenes de su marido, el también actor John Krasinski, no fue nada difícil. "Colaboramos muy bien juntos y coincidimos en lo que sentimos por un filme, por una escena. Fue una experiencia muy emocionante", señala.



Emily, quien encarnará a la carismática Mary Poppins en la secuela del clásico de Disney, confiesa que de niña le asustaban los personajes de Disney World. "De niña odiaba Disney World porque me asustaba la gente disfrazada. Tenía miedo de todo".



SI NO TE OYEN, NO TE PUEDEN ATRAPAR

En 'Un lugar tranquilo', una familia trata de sobrevivir en silencio, amenazados por misteriosas criaturas que intentan eliminarles guiadas por el sonido.

Michael Bay, John Krasinski, Allyson Seeger, Scott Beck y Bryan Woods son los productores ejecutivos de la película. El propio Krasinski también escribió el guión junto a Scott Beck y Bryan Woods. Los jóvenes actores Millicent Simmonds y Noah Jupe acompañan a Emily Blunt y John Krasinski en el reparto de este inquietante tráiler de terror.