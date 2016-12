Actores realizaron una presentación como muestra de apoyo a Acción Ecológica

Actores locales acudieron este miércoles 28 de diciembre del 2016 a las instalaciones de Acción Ecológica para llevar a cabo una velada artística en solidaridad con esta organización ante el anuncio de su posible disolución. También fue parte de las celebraciones por el Día de los Inocentes.

Desde las 16:00 empezaron a llegar miembros de Acción Ecológica, representantes de otros colectivos, actores y personas que apoyan la labor que lleva a cabo esta organización.



Esperanza Martínez, representante de este organismo, explica que hoy es un día importante, ya que fueron notificados de que se les permitirá tener una audiencia pública con las partes involucradas para poder defenderse de las pruebas presentadas en su contra.



“Esta medida es algo gravísimo para el resto de organizaciones, por eso creemos que debe ser pública”, sostiene Martínez. Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia. Además, dijo, han realizado varias peticiones de información al Ministerio de Ambiente.



Esta activista guarda la esperanza de que Acción Ecológica no sea cerrada. “Esperamos que reconozcan que ha sido un error y no solo de formas de interpretación, sino que ejecutarlo pondría en riesgo la democracia”, declaró.



En esta ocasión los actores Eduardo “Mosquito” Mosquera conocido como el, Cabo Mosquito Mosquera, y Christoph Baumann acudieron a las instalaciones de la organización para expresar su apoyo a través de un evento artístico.



El 19 de diciembre pasado el Ministerio del Interior realizó una solicitud de extinción de Acción Ecológica, por supuestamente desviarse de los fines para los cuales se constituyó al “respaldar situaciones violentas” vinculadas al conflicto minero en la provincia de Morona Santiago.