Los actores de 'Love Actually' se reencuentran en una secuela televisiva

Los actores Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson y Colin Firth, junto con el resto del reparto de 'Love Actually' (2003), se reencontrarán en una secuela televisiva de la película que emitirá la cadena británica BBC el próximo 24 de marzo de 2017, reveló hoy (15 de febrero de 2017) el director Richard Curtis.

Catorce años después del estreno de la comedia romántica, sus protagonistas volverán a cruzar sus destinos en un corto de unos diez minutos titulado 'Red Nose Day Actually', que se emitirá dentro de un especial de la BBC para colaborar con la organización sin ánimo de lucro Comic Relief.



El título elegido hace referencia al conocido como 'Red Nose Day', una jornada en la que personas conocidas de diversos ámbitos se colocan una nariz roja de payaso con el objetivo de recaudar fondos para personas necesitadas.



Bill Nighy, Rowan Atkinson, Martine McCutcheon y Marcus Brigstocke, entre otros, participarán asimismo en la cinta, que el 25 de marzo se emitirá en Estados Unidos a través de la cadena NBC.



Entre las ausencias, Emma Thompson, que representaba a Karen en la cinta original, no se encuentra en el reparto del nuevo corto, mientras que Alan Rickman, en el papel secundario de Harry, murió el pasado enero.



"Nunca habría soñado que escribiría una secuela de Love Actually, pero pensé que sería divertido hacer diez minutos en los que ver qué ha ocurrido con todos ellos", explicó Curtis en un comunicado de Comic Relief.



"Queremos hacer algo que sea divertido, en línea con el espíritu original de la película y con el Red Nose Day", dijo el director, que se mostró "encantado y agradecido porque tantos miembros del reparto vayan a estar disponibles" para el corto.

El director de la cinta aseguró que el reencuentro será "ciertamente un momento de nostalgia" para todos ellos.