Actor de 'Kill Bill', Michael Parks, muere a los 77 años

El actor estadounidense Michael Parks, quien participó en películas y series de televisión como 'Kill Bill', 'Django Unchained' y 'Twin Peaks', falleció el martes 9 de mayo a los 77 años en Los Ángeles, reportaron hoy, 10 de mayo del 2017, Deadline.com y Variety en sus páginas web en base a declaraciones de su agente.

El director y guionista Kevin Smith lo elogió en Instagram diciendo que Parks fue el mejor actor que jamás conoció. Sus películas 'Tusk' y 'Red State' fueron hechas a medida para un rol protagónico de Park, señaló.



Su primera aparición en la pantalla grande tuvo lugar en 1966, en la película de John Huston 'La biblia', en el papel de Adán. También formó parte del elenco de series televisivas como 'Then Came Bronson'. En la serie de culto de David Lynch, 'Twin Peaks', interpretó al "dealer" Jean Renault.



Los directores Robert Rodriguez y Quentin Tarantino convocaron a Parks ante la cámara para 'From Dusk Till Dawn', 'Kill Bill', 'Grindhouse' y 'Django Unchained'. Por último se lo vio en la pantalla grande junto a Mel Gibson en el thriller francés 'Blood Father' (2016).