Actor de 'Slumdog Millionaire' reveló que sufre una rara enfermedad

La estrella del cine indio Irrfan Khan, conocido por sus papeles en 'La vida de Pi' y 'Slumdog Millionaire', reveló este viernes 16 de marzo del 2018 que ha sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino.

Esta enfermedad afecta al sistema hormonal y la sufren 35 de cada 100 000 personas, según los estudios.



“Descubrir que me han diagnosticado un tumor neuroendocrino ha sido difícil, pero el amor y la fuerza de quienes me rodean y de lo que encontré en mí me han llevado a la esperanza”, dijo Khan en Twitter en un mensaje para responder a los rumores que circulaban sobre su salud.



“A los que esperaban mis palabras, espero volver con más historias que contar”, dijo asegurando que tendrá que irse de India para tratar su enfermedad.

El actor de 51 años, que también trabajó junto a Tom Hanks en 'Inferno' (2016) es una de las estrellas de Bollywood más conocidas del mundo.