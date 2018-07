El actor Guy Pearce afirmó que Kevin Spacey es un 'manoseador'

LEA TAMBIÉN

Guy Pearce es un hombre de pocas palabras y de perfil bajo, pero en una reciente entrevista no tuvo reparos en hablar sobre su experiencia en el rodaje de 'L.A. Confidential', estrenada en 1997 junto a Kevin Spacey. El reconocido actor no tuvo palabras agradables sobre su colega.

"Es un tema duro del que hablar en este momento. Es un actor asombroso, un actor increíble", comenzó el actor de Memento. Al ser consultado sobre su relación con Spacey en el set, Pearce fue contundente: "Fue un tiempo difícil con Kevin, sí. Es un manoseador".



"Por suerte tenía 29 años, y no 14", añadió el actor inglés. Aunque Pearce no cuenta hasta qué punto se propasó Spacey, la estrella de cine se suma a la lista de actores que lo acusaron de abuso y acoso sexual.

La caída del prestigioso actor comenzó cuando Anthony Rapp denunció que Spacey se había propasado con él cuando era tan sólo un niño. En un intento por desviar la atención, Spacey confesó su homosexualidad y le pidió perdón, pese a reconocer que no se acordaba de dicha situación.



Spacey aseguró que buscaría tratamiento, pero la industria, en pleno estallido del movimiento Time's Up no lo perdonó. Netflix lo despidió de 'House of Cards' y lo reemplazaron en 'Todo el dinero del mundo' por Christopher Plummer.