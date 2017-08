Actor de ‘Caso Cerrado’ denunció supuesta discriminación en hotel de Guayaquil

Jay Colindres es reconocido por los internautas por un capítulo del programa de Telemundo ‘Caso Cerrado’ que se volvió viral en las redes sociales. Su famosa frase: “Estúpida, mi pelo, idiota”, durante una pelea en televisión con una mujer, se volvió un ícono de la cultura pop latina desde su emisión en 2014.

Video: YouTube, cuenta: Telemundo

A través de su cuenta de Instagram, el artista denunció un supuesto acto de discriminación perpetrado por el personal del hotel en el cual quiso hospedarse para un evento que se iba a realizar en el Puerto Principal. Colindres calificó a dicho hotel en un video como “el peor hotel de este país; me acaban de echar por el simple hecho de que soy gay”.



El actor, hasta el momento, no ha ofrecido más detalles de lo ocurrido, ni ha dado explicaciones sobre la explicación del personal del hotel para no hospedarlo en sus instalaciones. Este diario, hasta las 18:00 de este jueves 17 de agosto de 2017, no logró comunicarse con el actor nicaragüense.



“Los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico y por su cercanía a los canales de televisión y medios de comunicación a los que me estaré presentando. Es triste saber que este tipo de actos aún estén pasando en pleno 2017”, escribió Colindres en su publicación.



A través de un comunicado difundido por Twitter, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Lgbti anunció que realizarían un plantón frente a las instalaciones de dicho alojamiento desde las 18:00 de este jueves 17 de agosto de 2017.



La carta, firmada por la asambleísta nacional por Alianza País Diane Rodríguez, asegura que el plantón se organiza “como primer acto de rechazo por parte de nuestra comunidad ante esta falta de respeto, no solo a un extranjero y artista sino a una persona Glbti”.



Durante una conversación telefónica con Elcomercio.com, Diane Rodríguez comentó que el motivo del viaje de Colindres al país fue una serie de “actuaciones lúdicas” que organizará el próximo sábado 19 de agosto en Guayaquil.



El artista habría llegado este mismo jueves 17 de agosto al país. Al actor le habían sugerido hospedarse en dicho hotel por su cercanía a algunos centros comerciales y medios de comunicación. Una vez que llegó al hotel, “se encuentra con la novedad de que porque es Glbti no le quieren dar hospedaje”.



Según Rodríguez, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en dicho hotel. “Una compañera trans una vez también ingresó a este hospedaje a solicitar una habitación. A ella le dijeron que no había habitaciones disponibles, pero mientras ella estaba ahí llegaron otras personas y le dieron un cuarto a una pareja. Entonces este hotel ya tiene antecedentes y sabemos que los administradores de este hotel actúan motivados por la homofobia y la transfobia”.



Elcomercio.com intentó ponerse en contacto con el hotel en cuestión. Sin embargo, puesto que la llamada fue fuera de horarios de oficina, la administración de dicha empresa no se encontraba disponible. Diane Rodríguez aseguró que, de momento, no se han contactado con la administración, pero la Federación espera que se hagan presentes durante el plantón a realizarse en Guayaquil, frente a las instalaciones de la posada.