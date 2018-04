Actor que interpretó a Cantinflas, condenado a prisión por falsificar título

El actor español Óscar Jaenada fue condenado por un Juzgado de Valencia (este de España) a seis meses de prisión -que se sustituye por una multa de 3 600 euros (USD 4 422 dólares)- como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido en el proceso de obtención de un título náutico.

Según consta en la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Jaenada mostró su conformidad con la acusación formulada contra él.



El actor, según se refleja en los hechos probados, conocía que en una escuela náutica de Valencia se facilitaba la obtención del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) a cambio de dinero.



Para ello, el acusado facilitó una copia de su DNI que los responsables de la trama corrupta utilizaron para confeccionar uno nuevo con otra fotografía.



En lugar del actor fue otra persona la que acudió a examinarse para la obtención del PER en Portugalete (norte) en septiembre de 2011, y posiblemente contó con la ayuda externa de ingenieros navales y capitanes de yate, mediante microcámaras y sistema de audio, dado que este era el sistema utilizado.



En la sentencia se indica que, si bien no ha sido localizado el DNI de Jaenada, hay constancia de su falsificación en datos informáticos intervenidos en una memoria USB.

Asimismo, se indica que los informes periciales practicados al examen en Portugalete han confirmado que la letra no es del actor.