Actor de 'Austin Powers' fue hospitalizado en Los Ángeles

Verne Troyer, conocido por su papel de Mini Me en las películas de 'Austin Powers', ha sido hospitalizado en Los Angeles.



"Les pedimos que tengan a Verne presente en sus pensamientos y sus oraciones. Está recibiendo la mejor atención posible y está descansando cómodamente. Agradecemos el apoyo de familiares, amigos y fans de todo el mundo", rezaba un mensaje publicado en la cuenta oficial del actor en Instagram.



El mensaje no especificó por qué fue ingresado, pero la revista People informó que podría haber sido por ingerir una gran cantidad de alcohol después de que el departamento de bomberos de Los Angeles recibiera la noche del lunes una llamada para acudir a su casa en Hollywood.



El actor de 49 años ya fue hospitalizado en el pasado por su adicción al alcohol. "He luchado contra la adicción al alcohol en el pasado y aunque no siempre ha sido una pelea fácil, estoy dispuesto a continuar con mi lucha día a día", dijo Troyer en un comunicado publicado en abril del año pasado