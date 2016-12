Acejax presenta un show de música electrónica en Quito

Después de un año, el DJ y productor griego Acejax regresará al país para una fiesta de música electrónica, luces LED y ritmos festivos.

El artista, de 20 años, se presentará este sábado 17 de diciembre de 2016, a partir de las 16:00, en Praga (avenida De Los Shyris y Gaspar de Villarroel).

La última vez que Acejax tocó en Quito fue cuando llegó junto a Dimitri Vegas & Like Mike en 2015, y esta será su tercera visita a la capital. “El público ecuatoriano me ha recibido con mucho amor y cariño”, dijo el DJ a Elcomercio.com



El joven músico adelantó que presentará una performance especial en Quito, pues, en esta ocasión, contará con un escenario propio, diferente a lo que ha hecho antes en la capital, y tocará un repertorio con temas nuevos y con algunos de sus éxitos más reconocidos.



De acuerdo con Prive Productions, empresa organizadora del show, Acejax llegará a Quito el jueves 15 de diciembre de 2016. Su gira incluirá varios países de Latinoamérica y luego el artista viajará a Asia (febrero), Europa y tendrá una residencia de 30 días en Ibiza. “Es una gira tan larga que no sé las fechas exactas de cada show. El tour se tomará, por lo menos, la mitad del 2017”.



Se inició en la música cuando tenía 15 años, cuando empezó a tocar junto a un grupo de amigos en Canadá. Dos años después conoció productores de Management Productions y, a los 18, ya empezó a hacer giras de presentaciones alrededor del mundo. “Aún no tenía edad legal para entrar a los clubes, pero tocaba en ellos”.



A lo largo de su trayectoria, ha tenido la oportunidad de compartir escenario con reconocidos DJs, como Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Afrojack y Hardwell.



Las entradas para el show en Quito están a la venta en EcuTickets (El Bosque, El Recreo y Caracol) y hay dos localidades disponibles: Golden (USD 20) y Vip (USD 15).