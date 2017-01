Acción Ecológica presentó en el Ministerio de Ambiente sus pruebas de descargo

La tarde de este viernes, 6 de enero de 2017, Acción Ecológica hizo públicas sus pruebas de descargo ante el proceso de disolución iniciado por el Ministerio de Ambiente a pedido del Ministerio del Interior, en diciembre de 2016. Lo hicieron mediante una rueda de prensa a la que asistieron representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales.

Alexandra Almeida, actual presidenta de Acción Ecológica explicó que el documento que esta tarde presentaran al Ministerio de Ambiente se dividió en cuatro partes. La primera se dedicó a un repaso sobre la normativa internacional y de la Constitución en la que se garantiza el derecho a la asociación.



La segunda habla sobre el trabajo de esta organización durante sus 30 años de existencia. En la tercera parte se presentan las pruebas de descargo ante las acusaciones del Ministerio del Interior. Finalmente se habla de plantea que la acción de disolución es parte de una serie de agresiones sistemáticas en contra de la ONG.



Para pedir la disolución de Acción Ecológica, el Ministerio del Interior planteó que la ONG, mediante las redes sociales, promovió acciones que generan violencia. Esto por pronunciamientos a propósito del conflicto entre el pueblo Shuar y empresas mineras en Morona Santiago.



Según Acción Ecológica, la segunda acusación es por haber denunciado violación de derechos humanos y haber realizado afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultan de la actividades extractivas.



Sobre esto, Ramiro Ávila, uno de los abogados que trabajó en el documento, mediante las pruebas que presentarán se demuestra que dichas acusaciones no tienen base.



"Lo que se debería hacer en derecho administrativo objetivo e imparcial es archivar este proceso. Acción Ecológica no se ha desviado de sus fines porque el pronunciarse en contra de la violación de derechos de los pueblos y de la naturaleza son parte de sus objetivos.



Ávila también señaló que Acción Ecológica no hizo ningún llamado a la violencia. “Acción Ecológica pidió la conformación de una comisión de verdad, paz y justicia sobre la situación de la Cordillera del Cóndor", dijo.



Según Esperanza Martínez, la acción de inicio de disolución no es solo un tema jurídico sino también político. "No se puede prohibir a una organización que se pronuncie y manifieste. Lo que intenta esto es ser una medida disciplinaria que no solo afectará a Acción Ecológica", dijo.



Tras la rueda de prensa, los asistentes se movilizaron en marcha, acompañados de tambores y silbatos para presentar el documento en el Ministerio de Ambiente, en el norte de Quito. Dicho documento fue recibido cerca de las 16:00. Según Alexandra Almeida, el siguiente paso es esperar la fecha de la audiencia pública que solicitaron en dónde comparecerán ambas partes. Se prevé que esto se realice la semana próxima.