Abogado de actriz porno vinculada a Trump alega amenazas físicas

La actriz porno Stormy Daniels, que demandó a inicios de Marzo del 2018 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular el pacto de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación que tuvo con él en el pasado, fue "amenazada físicamente" para que se mantuviera en silencio, dijo hoy (16 de marzo del 2018) a CNN su abogado.

Michael Avenatti, letrado de Stephanie Clifford -nombre real de la actriz-, hizo esa declaración este viernes en el programa 'New Day' de la cadena estadounidense, donde hablaba sobre una entrevista que la mujer ha dado al programa de CBS '60 Minutes', cuya fecha de emisión se prevé el próximo 25 de marzo.



De acuerdo al abogado, Clifford "fue amenazada físicamente para que se mantuviera en silencio acerca de lo que sabía sobre Donald Trump" y, aunque no dijo quién lo hizo, aseguró que en el programa la actriz ofrece "detalles muy específicos".



"Creo que cuando la gente la ponga ('60 Minutes'), van a enterarse de los detalles, las circunstancias bajo las que firmó el pacto original y lo que pasó después en relación con las amenazas y tácticas coercitivas que se utilizaron para callar a mi cliente", añadió.



La entrevista estará conducida por el popular periodista Anderson Cooper, presentador de CNN y colaborador frecuente en el programa de CBS.



Clifford es protagonista de un escándalo revelado por The Wall Street Journal el pasado mes de enero, al publicar que un abogado de Trump pagó a la actriz USD 130 000 antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablara sobre una supuesta relación sexual que mantuvo con el ahora presidente hace una década.



Fue Michael Cohen, el letrado de Trump, quien efectuó el pago y firmó el pacto de confidencialidad, por lo que la actriz solicitó ante un tribunal en Los Ángeles que sea declarado "inválido, inaplicable y/o nulo", ya que no lo suscribió el magnate inmobiliario.



Según la demanda, la actriz porno y Trump mantuvieron una "relación íntima" entre el verano de 2006 y bien entrado 2007, que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills (Los Ángeles).



Trump y la primera dama, Melania Trump, habían contraído matrimonio en enero de 2005 y su único hijo en común, Barron, nació en marzo de 2006.

Avenatti también afirmó a CNN este viernes que otras seis mujeres han acudido a su firma legal y alegan haber mantenido relaciones sexuales con Trump, de las cuales al menos dos no han firmado acuerdos de confidencialidad, aunque no avaló sus historias.