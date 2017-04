1UP: un evento de nostalgia y videojuegos en Quito

En una pantalla gigante proyectaban algunos de los videojuegos más importantes desde la década de los 80 hasta la actualidad, mientras un cuarteto de músicos interpretaba sus bandas sonoras en un ritmo de hard rock.

La primera edición del encuentro 1UP se celebró el sábado 29 de abril de 2017, en el Teatro Variedades, y contó con lleno completo. "Este es un trabajo de tanto tiempo, de mucho esfuerzo", dijo el organizador del encuentro y líder de la banda, Vinnie Reyes, ante el público.



Los éxitos Tetris y Pacman abrieron el concierto, a la vez que un video mostraba, ante la nostalgia del público, las gráficas y los colores representativos de estos videojuegos.



Castelvania, Contra y Mortal Kombat fueron las bandas sonoras que formaron parte del inicio del show. Un popurrí del popular personaje Mario reunió a los 'soundtracks' de algunas de sus sagas: Super Mario Bros, Mario 64, Mario World y Luigi's Mansion.



En esa primera parte de 1UP, se hizo un recorrido por las consolas Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64. El concierto continuó con un toque más contemporáneo: la música del juego Super Smash Bros de Nintendo Wii, que se acompañó por un video que mostraba a todos sus personajes.



Donkey Kong, Zelda: the Breath of the Wild, Metroid, Kirby, Pokémon: Red and Blue y Punch Out, entre otros, fueron algunos de los videojuegos que formaron parte de este homenaje musical.



Un cantante se sumó al espectáculo para interpretar cuatro temas de bandas sonoras. El primero fue el característico intro de Sonic, el juego más popular de la consola Sega. La canción Welcome to the Jungle, de Guns N Roses, fue la demostración de Guitar Hero.



Este cantante interpretó, además, el tema de Tony Hawke y el éxito Uptown Funk de Bruno Mars, como parte de la demostración del videojuego Just Dance, de la consola de XBox. Para esa última presentación se sumaron dos bailarinas que hicieron la misma coreografía que en el video -Just Dance consiste en bailar igual que el muñeco que se proyecta en la pantalla-.



Silent Hill, The Last of Us, Street Fighter, Megaman y Tekken fueron los soundtracks que sonaron en la última parte del concierto. Para finalizar, la banda en vivo se llevó los aplausos del público con la interpretación de The Legend of Zelda, mientras cuatro gamers jugaban en la pantalla gigante un torneo de Super Smash Bros y, ante la sorpresa del público y de los mismos músicos, el juego acabó al mismo tiempo que la canción y el ganador fue el protagonista del videojuego: Link.



"En enero hicimos un concierto de bandas sonoras de películas. La idea de hacer lo mismo con videojuegos nació de nuestra pasión, porque todos los integrantes de la banda somos gamers y, además, nos gusta el hard rock, dijo a EL COMERCIO Vinnie Reyes.



Según el músico, todos los videos que se proyectaron fueron hechos por el canal de YouTube Pixel Rush, conformado por gamers ecuatorianos que jugaron esos videojuegos específicamente para el show. "La idea es demostrar que en Ecuador hay una gran cultura gamer". Además, participaron en el concierto los integrantes del colectivo Cosplayers Ecuador.

Al final del encuentro se sortearon dos premios: un Amibo para Nintendo Wii U y pases para los tres días de la convención Comic Con, que se celebrará en agosto, en Guayaquil. "Haremos un siguiente concierto con todas las bandas sonoras que se quedaron fuera y con las que se siguen estrenando, porque todos los días aparecen nuevos videojuegos", adelantó Reyes.