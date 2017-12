#Gastronews

¿Cómo pudo un falso restaurante convertirse en el mejor puntuado de Londres?

¿Cómo convertir en unas semanas un falso restaurante en el establecimiento mejor puntuado en el sitio web de reseñas TripAdvisor? Con un teléfono móvil, una página en internet, unas fotos hábilmente modificadas y bastante ingenio.

Oobah Butler, un colaborador del medio digital Vice, tuvo la idea de gastar esa broma al pensar en su propia experiencia como falso crítico en TripAdvisor, la página web en la que los internautas pueden valorar todo tipo de establecimientos turísticos: restaurantes, hoteles, bares, etc.



“ Los restauradores me pagaban 10 libras -13,40 dólares- y escribía una crítica positiva, aunque no comía nunca ahí ” , cuenta.



“ Y un día, estaba sentado en mi cabaña y tuve una revelación: en el actual contexto de desinformación y la propensión de la sociedad a crear cualquier cosa, ¿es posible crear un falso restaurante? ” .



Butler juntó entonces lo mínimo necesario para dotar a su falso restaurante de una apariencia real: un número de teléfono, una dirección poco clara y una página web. En el mes de abril, 'The shed at Dulwich' estaba en línea.



Para que todo fuera más creíble, Butler publicó fotos de platos que parecían normales aunque, de hecho, eran imágenes modificadas. Simuló los ingredientes con productos domésticos o partes de su propio cuerpo, como ese huevo frito que cubre, al parecer, un filete de salmón, y que es en realidad el talón de uno de sus pies.



El 5 de mayo consiguió su primer objetivo: su solicitud de inscripción en TripAdvisor fue aceptada. Al ser un nuevo restaurante, 'The shed at Dulwich' empezó en el último lugar de la lista de establecimientos londinenses, el puesto número 18.149.



No permaneció mucho tiempo ahí. Butler llamó a sus amigos para multiplicar las falsas críticas positivas. A finales de agosto, su invento alcanzó el puesto 156 y empezó a recibir numerosas reservas, muchas propuestas procedentes de profesionales de la restauración e incluso de una productora australiana.



En noviembre, las falsas críticas y las miles de búsquedas en internet lograron convertir “ The shed at Dulwich ” en el restaurante londinense mejor puntuado en TripAdvisor.



Butler acabó abriendo su establecimiento durante un breve periodo para ofrecer platos congelados.



Tras descubrir la broma, TripAdvisor aseguró al diario 'The Times' que el falso restaurante llevaba tiempo en su punto de mira y que “ sólo era cuestión de tiempo ” antes de que fuera “ suprimido ” de la página.