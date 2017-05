Sibaritas

Lady Di se ‘derretía’ por el pudín de pan y los pimientos rellenos

El pudín de pan y mantequilla y los morrones –pimientos- rellenos eran la debilidad de Lady Di, según Darren Mcgrady, el chef que cocinó para la princesa de Gales y sus hijos durante 20 años. El especialista reveló esos detalles esta semana después de años de hermetismo.

Mcgrady, cocinero principal de la monarquía, especificó que la princesa era muy estricta con los carbohidratos y que evitaba comer carnes rojas. “Ella me decía: tú encárgate de la grasa, yo me encargaré de los carbohidratos en el gimnasio”.



Lady Di destinaba gran parte de su tiempo al acondicionamiento físico. De allí la figura que lució hasta cuando falleció. Murió el 31 de agosto de 1997 a los 36 años.



Mcgrady también contó que era usual verla en la cocina observando el trabajo de los cocineros y que cuando sabía que estaban preparando su postre preferido “robaba” las pasas con las que se decoraba el platillo.



La Princesa Diana evitaba las carnes rojas, aunque no era vegetariana. Solo las comía cuando tenía cenas oficiales, ya que nunca rechazaba ningún plato que le ofrecían. Prefería comer pollo, claras de huevo y papas con paprika, dijo Mcgrady al medio británico Daily Mail.

En la entrevista también habló de los gustos de los príncipes Harry y William. Ellos amaban comer flan de banana y ‘shephed pie’, un plato típico de Inglaterra. Se trata de una mezcla de carne de cordero con puré de papas. También eran “adictos” a la pizza, los palitos de pescado y las papas rellenas con queso mozzarella.



Finalmente, reveló que no había ningún encargado de probar primero lo que se le servía a los miembros de la realeza, “nosotros hacíamos 150 ensaladas y ella elegía la que quería, así que debíamos hacer todo a la perfección”.