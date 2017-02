#Algustp

Cuatro recetas dulces para empezar a celebrar San Valentín

Galletas de San Valentín

Elaborado en: Mercure Hotel Alameda

​

INGREDIENTES

​

Harina, 800 gr

Mantequilla, 560 gr

Azúcar impalpable, 300 gr

Sal, 8 gr

Huevos, 3 und

INGREDIENTES GLASE



Claras de huevos, 100 gr

Azúcar impalpable, 300 gr

Zumo de limón, 10 gr

Colorantes



ELABORACION DE LAS GALLETAS



1. Precaliente el horno a 180 °C

2. Creme la mantequilla junto con el azucar impalpable

3. Remover muy bien hasta que la masa esté homogenea

4. Agregar los huevos de uno en uno y batir bien

5. Mezclar la sal con la harina y agregar a la mezcla de mantequilla.

6. Poner en papel fill y refrigerar por 2 horas.

7. Después de reposar esta masa extender la masa de 5 cm y cortar con diferentes cortadores.

8. Poner las galletas en una lata dejando espacio entre cada galleta, recuerde que las galletas se expandirán en el horno, deje hornear por 10 minutos, cuando estén doradas saque y deje enfriar.

9. Decore al gusto con glasé real de colores

Biscottis de almendras con chocolate con maracuyá

​Receta cotrtesía de Pacari



INGREDIENTES



* 1 taza de almendras

* 3 huevos

* 1 cucharadita de vainilla

* 1/2 cucharadita de extracto de almendra

* 2 tazas de harina

* 3/4 de taza de azúcar

* 1 cucharadita de polvo de hornear

* 1 pizca de sal

* 3 barras de chocolate con maracuyá

* 3 barras de chocolate 72% de Los Ríos



PREPARACIÓN

​

*Pre calentar el horno a 350° C (180° F)

1. Tostar las almendras hasta que estén doradas y fragantes.

2. Mezclar los 3 huevos, la vainilla y el extracto de almendra

3. En un recipiente a parte cernir la harina y mezclar con el azúcar, el polvo de hornear y la sal, agregar poco a poco la mezcla del huevo, la vainilla y el extracto de almendra y en la mitad del proceso agregar las almendras

4. Cuando la masa ya esté formada dividir en dos y formar dos rectángulos de más o menos 10 centímetros de largo y dos de alto

5. Poner sobre papel de cera para hornear y hornear por aproximadamente 35 - 40 minutos o hasta que estén firmes

6. Remover del horno y dejar enfriar por más o menos 10 minutos

7. Cortar en tiritas de más o menos dos centímetros de ancho y volver a hornear por 10 minutos de un lado, dar la vuelta y hornear 10 minutos del otro lado

8. Dejar enfriar totalmente

9. Derretir el chocolate y bañar la mitad de los Biscottis en chocolate, dejar reposar hasta que el chocolate se endure



Corazones de frambuesa azucarados

Rinde: 24 galletas “sándwich”

Receta de Allie Roomberg de Kitchen Aid



PARA EL RELLENO DE MERMELADA



· 2 tazas de frambuesas congeladas

· 1 taza (225 gramos) de azúcar



PARA LAS GALLETAS



· 1 taza (230 gramos) de mantequilla fría sin sal

· 1 taza (225 gramos) de azúcar

· 2 huevos grandes (120 gramos)

· 1 cucharadita de extracto de vainilla

· 3/4 cucharadita de sal

· 3/4 taza (98 gramos) de maicena

· 3 1/2 a 4 tazas (438 a 500 gramos) de harina

· 2 cucharadas de azúcar glas



PROCESO

Para el relleno

Coloque las frambuesas congeladas y el azúcar en una cacerola de acero inoxidable y cocine a fuego medio-alto, hasta que la fruta se haya derretido y se consiga una mezcla almibarada.



Continúe cocinando hasta que espese, aproximadamente 5 minutos. Deje que la mermelada llegue a temperatura ambiente y después refrigere.



Para las galletas

Precaliente el horno a 180 C y coloque una bandeja de cocina con papel encerado.

Coloque la mantequilla y el azúcar en un recipiente para batir. Creme a velocidad media-baja hasta que quede suave.



Agregue los huevos, uno a uno, raspando el fondo y los lados del recipiente con una espátula después de cada adición para que se mezcla todo. Agregue la vainilla, la sal y la fécula de maíz



Agregue la harina, poco a poco, mezclando a velocidad media-baja. Deje de agregar la harina cuando la masa se reúna en una sola bola y se retire de los lados sin pegarse.

Estire la masa entre 2 hojas de papel encerado, consiguiendo un espesor de aproximadamente 2cm.



Utilizando un cortador de galletas en forma de corazón, realice los cortes. Y con uno más pequeño, realice cortes a la mitad de las galletas (para que quede en forma de ventana).

Hornee durante 10 a 14 minutos, o hasta que los bordes de las galletas apenas empiecen a dorarse. Deje enfriar completamente.



A continuación, coloque el relleno en el corazón inferior colocando en la parte superior una segunda galleta con “ventana” de corazón.

Decore con azúcar impalpable.



Donas con glaceado de doble chocolate

Receta cortesía del programa 'Giada at Home' de Food Network



Rinde: 12 donas

Tiempo total de preparación: 55 minutos



INGREDIENTES



Para las donas:

​

· Aceite en spray

· 1 cucharada de linaza molida

· 1/2 taza de leche de almendras

· 1/4 taza de aceite de semillas de uva

· 1/3 taza de jarabe de agave

· 1 cucharadita de extracto de vainilla puro

· 1 taza de harina para pastel

· 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar

· 2 cucharaditas de polvo para hornear

· 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

· 1 cucharadita de sal fina

· 1/3 taza de mini chispas de chocolate



Glaseado de Chocolate:



· 1/2 taza de mini chispas de chocolate

· 1 cucharada de aceite de semillas de uva

· Grageas, para decorar



PREPARACIÓN



Para las donas:



Coloque una parrilla para el horno en el centro del horno y precaliente a 175 grados C.

Rocíe ligeramente con el aceite una bandeja para donas. En un tazón mediano, combine la linaza y dos cucharadas de agua, y deja reposar por 2 minutos para espesar.

Añadir la leche de almendras, el aceite de semillas de uva, el agave, la vainilla, y batir para combinar.



En otro tazón mediano, combinar la harina para pastel, el cacao en polvo, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal, y batir para incorporar.



Agregar la mezcla de harina a la mezcla de leche de almendras y batir los dos hasta que los ingredientes secos y mojados estén bien combinados. Agregar las chispas de chocolate y mezcla con una cuchara o una espátula. Usando una cuchara pequeña para galletas o una cuchara normal colocar de 2 a 3 cucharadas colmadas de masa en cada molde de donas hasta llenar 2/3 partes.



Hornea las donas hasta que se inflen y verificar su cocción con un palillo, insertándolo en el centro hasta que salga limpio. Se cocinan de 10 a 12 minutos. Dejar que se enfríen.



Para el glaseado de chocolate:



Derretir las chispas de chocolate en un microondas en intervalos de 30 segundos o a baño María.



Agregar el aceite de semillas de uva hasta que el chocolate este homogéneo. Empezando con el lado superior untar cada dona en el glaseado; dejando que escurra el exceso de glaseado y después decorar con grageas.



Enfríar las donas en el refrigerador por 30 minutos para permitir que el glaseado se endurezca.