sibaritas

¿Quién es el ‘Cake Boss’ que visitará Ecuador?

El nombre del pastelero Buddy Valastro resuena en los últimos días en los medios ecuatorianos por que visitará el país como parte del Quito Sweet Fest que tendrá lugar del 5 al 7 de mayo en el Swissotel. En el marco de conferencias relacionadas a la organización de eventos y el mundo de la repostería.

Bartolo Valastro es su nombre real y es propietario de Carlo’s Bakery, la pastelería artística que heredo de su padre y que mantiene en New Jersey.



A los 17 años debió asumir el rol de jefe en la pastelería tras la repentina muerte de su papá. De ascendencia italiana, Valastro creció en New Jersey en donde está radicado junto a su esposa y sus cuatro hijos. Aprendió el arte a través de la práctica y logró reconocimiento internacional. La ventaja del chef es que forma parte de la cuarta generación de pasteleros de su familia y tiene una habilidad innata para crear objetos a partir de sus pasteles.



En New Jersey el chef pastelero tiene seis locales ubicados en Hoboken, Marlton, Morristown, Red Bank, Ridgewood y Westfield que forman parte de la cadena Carlo's Bakery. Su imperio se expande más allá de la Costa Este. Las pastelerías también están en Filadelfia, Las Vegas y Nueva York, además que mantiene líneas de repostería en los cruceros Norwegian Cruise Lines.



La fama le llegó con el posicionamiento de su programa ‘Cake Boss’ que apareció en la cadena televisiva TLC en EE.UU. desde el 2009 y continúo rodándose hasta el 2015. A partir de entonces las cámaras lo han acompañado en las más grandes hazañas y nuevos retos televisivos como ‘Kitchen Boss’ (2011), ‘The Next Great Baker’ (2010), ‘Cooking With Ace of Cakes’ (2012) y ‘Buddy's Bakery Rescue’ (2013). En la competencia ‘The Next Great Baker’, Valastro ofrece a los ganadores una pasantía en su propia pastelería.

Video: YouTube, canal: tlc uk

Valastro cuenta también con una empresa de planificación de eventos reconocida como Buddy V’s Events. Su rostro ahora basta para relacionarlo con el arte en dulce. El chef es consciente del riesgo que tiene el alto consumo de azúcar. Por lo que se unió a la campaña ‘Rethink Sweet’ (Repensando el azúcar). Espacio en el que se convirtió en embajador de Whole Earth Sweetener, la marca que mantiene una línea de endulzantes sin calorías.



El chef menciona -en una entrevista al portal Hollywood Life - que “el arte de los reposteros está en hacer maravillas en la cocina con buenos ingredientes y una actitud positiva”.

El reconocimiento de Valastro llega a esta oídos de las celebridades quienes se ponen en fila para solicitar sus preparaciones. Valastro ha realizado pasteles para deportistas, el cuerpo de militares, artistas y cantantes. En el 2011 creó un pastel de cerca de USD 30 millones. El mismo incluía diamantes, piedras preciosas y joyas y fue elaborado para una socialité de Nueva York.



Uno de lo últimos proyectos televisivos en los que se encuentra trabajando es ‘Bakers vs. Fakers’ de la cadena Food Network, en donde actúa como presentador del programa de retos y guía a los participantes. Chefs amateurs y profesionales compiten ante un jurado rotativo por un premio de entre USD 10 000 y USD 15 000.