¿Tiempos de locura?

Mientras el Ecuador podría estar en riesgo de que se profundice la crisis de liquidez del sector público, que al atrasarse en los pagos arrastra a la iliquidez a los sectores proveedores de bienes y servicios, que a su vez no pueden servir sus obligaciones con sus proveedores y acreedores, con la diferencia de que el Estado y sus empresas no pagan intereses y los privados que no pueden pagar si deben pagar intereses de mora, otros temas son principales noticias.

En documentos desclasificados por el gobierno ecuatoriano -en este mes de julio- está lo de la operación “Guayacán” de espionaje del correato sobre los nexos de Uribe y su entorno con su ex partidario Fernando Balda, hasta introducirse en un evento del uribismo en Medellín el año 2012.



Lo de Balda – y también la persecución contra Galo Lara – se profundiza con las acusaciones del supuesto caso “mameluco”, de aberraciones sexuales, que me niego a creer. Lo extraño es que en incidente en Lovaina del ex presidente Correa con el periodista lojano Ramiro Cueva, el pasado 8 de julio, el primero tacha al segundo de “soplapito” de similar sentido. ¡qué locura!



Se supone que la izquierda intenta que los seres humanos sean iguales y que en la derecha se profundizan las desigualdades. En los hechos, dolorosamente, en países de gobiernos socialistas de décadas, la pobreza es dominante, pero “cuando se levanta el telón” aparecen las fortunas forjadas en el entorno del poder. Rusia y China lideran tales circunstancias; y, en “revoluciones” siglo XXI, sucede lo mismo. Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, lo evidencian.



La Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar Kitarovic, siendo de ideología de derecha, se paga sus pasajes de avión, en sección turista, y no cobra los días que no trabaja como Presidenta, entre éstos los que empleó para acompañar al equipo croata en el Mundial de Fútbol 2018. Meses atrás había ordenado vender el avión presidencial y los vehículos de lujo de los ministros de Estado.



Para contraste, Maradona que aparece en Venezuela apoyando a Maduro y en Nicaragua con Daniel Ortega, en día reciente fue recibido con honores, en un país socialista, Bielorrusia, en el que va a presidir un equipo de fútbol. Recibió, entre otros obsequios, un vehículo anfibio de elevado costo y un anillo de brillantes de un valor superior a un millón de dólares.



Recordemos que Bielorrusia y otros países, durante el correato, fueron destino frecuente de vuelos de los aviones presidenciales del Ecuador.

¿Podrá el Presidente Moreno ordenar que se publiquen los manifiestos de vuelo al exterior, con indicación de pasajeros y carga, de los aviones presidenciales, por lo menos en los últimos cinco años del correato?