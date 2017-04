Síndrome del pato cojo

En la política norteamericana se dice que sufre de este síndrome un Presidente o un gobierno que está todavía al mando pero no tiene autoridad porque hay otro ya elegido; suele ser un período de poca eficacia en el gobierno, generalmente se limita a mantener el funcionamiento y no hacer nada sin consultar con el nuevo Presidente.

Acostumbrados como estamos en Ecuador a poner las cosas patas arriba, era de suponer que a la etapa más nefasta de nuestra política que termina con la libertad de expresión malherida, la economía en recesión y la justicia sometida, se la llame década ganada; al sistema más retrógrado y personalista se le califique como revolución ciudadana.



Aquí, es el gobierno saliente quien tiene toda la autoridad y el gobierno entrante ninguna; el que va perdiendo prestigio no es el que se va sino el que todavía no llega.



Lo que trastoca todo en nuestra política es el deseo del gobierno de permanecer en el poder bajo la apariencia de un nuevo gobierno.



Cambiará el Presidente pero continuará el Vicepresidente del gobierno saliente, y seguirán los mismos jueces y el mismo equipo económico y los mismos dirigentes del partido.



Para el nuevo período presidencial que se inicia ya quedarán nombrados los órganos de control, el Fiscal y el Contralor y el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. ¿A quién nombrará el nuevo Presidente?



Lo que hace el gobierno saliente es mofarse del Presidente entrante.



Es evidente en el tema de la corrupción; siguen escondidos los ladrones que cobraron sobornos para asignar los proyectos y lo que acaba de ocurrir a un mes del cambio de mando es que los ciudadanos ejemplares que combaten la corrupción han sido condenados a la cárcel, al pago de multas y a la humillación de pedir disculpas a los corruptos.



Para que el sarcasmo sea más cruel dejan a la vista la sospecha de que todo estaba sincronizado para que se archive el caso después de la condena. Una brutal exhibición de poder en contra de los ciudadanos honrados que se atreven contra la corrupción.



En las postrimerías del gobierno saliente aparece la amenaza a los medios independientes que no participaron en la farsa montada con la “investigación” para desacreditar al candidato de oposición y que el gobierno pretendía que se publique durante la campaña electoral.



Los medios que no participaron en la farsa estaban condenados en cualquier caso. Si publicaban la investigación violaban el código de la democracia y si no la publicaban violaban la ley de comunicación.



El presidente electo tiene dos prioridades insoslayables: limpiar la corrupción que recibe como herencia y tratar de unir al país que ha quedado dividido en dos facciones irreconciliables; ambas son imposibles en acuerdo con el gobierno saliente.