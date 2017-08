El regreso de ‘Capaya’

El inesperado regreso del Carlos Pareja Yannuzzelli ha agitado el escenario político nacional. Sobre todo, al interior de Alianza País. Las revelaciones que podría hacer dentro de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía en torno a varios casos de presunta corrupción ocurridos durante el gobierno del pueden ser determinantes.

Determinantes para el futuro del vicepresidente sin funciones Jorge Glas, para el movimiento de gobierno e incluso para el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, todo depende de las evidencias y declaraciones que haga Pareja (es decir, que diga todo lo que sabe), del papel que cumpla la Asamblea y las instancias de la justicia, así como de la posición que tome Moreno.



La situación de Glas es muy frágil. Cada día aparecen más evidencias que en lugar de limpiar su imagen lo comprometen más en presuntos actos de corrupción. La entrega de varias grabaciones de parte de altos funcionarios de la firma brasileña Odebrecht dan indicios que deben ser investigados.



Incluso se desbordaría el caso Odebrecht, ampliándose al manejo de los sectores estratégicos como petróleo, hidroeléctricas, minería, telecomunicaciones, entre otros. Es decir, comprometiendo a más funcionarios del régimen de Correa.



Pese a existir al momento evidencias para iniciar ya una instrucción fiscal en contra de Glas, hay una clara intención de parte de Alianza País por bloquearlo todo. Al menos del ala o facción fiel a Correa. Eso explica el por qué hasta el día de hoy no haya progresado en la Asamblea Nacional la propuesta de enjuiciar políticamente a Glas. También, las voces de apoyo y respaldo. Incluso de críticas contra el presidente Lenín Moreno por no continuar con el régimen de la opacidad, de la impunidad y el desbordamiento de la corrupción.



Sin embargo, no se entiende completamente la actitud del presidente de la Asamblea, José Serrano. Celebramos que haya ayudado con la entrega de Pareja Yannuzzelli a la justicia ecuatoriana. Pero en política no necesariamente hay que dejarse llevar por las apariencias. Piensa mal y acertarás, dice el adagio popular. Pregunta: ¿Por qué no regresó Pareja al Ecuador con otra autoridad? ¿Es que ahora Serrano está del lado de Moreno y no de Correa? ¿Me equivoco? ¿Es que es un asunto personal, como personal es el deseo que tiene Pareja de arreglar cuentas pendientes con Glas?



Como podrán apreciar, estas son meras suposiciones. Mucho de lo que suceda en las próximas semanas dependerá de las revelaciones que haga Pareja Yannuzzelli, y de la dirección que tome Alianza País en la Asamblea y la posición que adopte el presidente Moreno. Las expectativas que el Presidente ha generado en la lucha contra la corrupción son grandes.



El hecho de que eventualmente Moreno retroceda o soslaye el combate contra la corrupción puede tener un costo político significativo. Es fundamental la coherencia entre los anuncios y sus acciones políticas.