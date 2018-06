La productividad no es un fin sino un medio para el crecimiento económico sostenido y diversificado.

Si bien está muy ligada a la competitividad, hay que diferenciarla. La productividad tiene que ver con la optimización en el uso de los recursos en la producción de bienes y servicios para obtener costos más bajos por unidad de producto y servicio generado. La competitividad se refiere a la obtención de una mayor ventaja respecto a los competidores; y a nivel país, se refiere a instituciones, políticas y factores que determinan la atractividad y productividad respecto a otros.



¿Podría darse el caso de tener excelente productividad y no ser competitivo? ¿O ser competitivo sin tener la mejor productividad? En productos estandarizados ambos elementos deben ir de la mano; pero en productos diferenciables, la respuesta a ambas preguntas podría ser positiva por otros requerimientos como calidad, fuerza de marca, eficiencia logística, escasez estacional, cumplimiento de estándares sociales-ambientales y servicios post venta.



Hoy, países desarrollados y emergentes están preocupados por mejorar la productividad, ya que después de las crisis financieras de los 90 ha estado en niveles bajos y por tanto contribuyendo poco o nada al crecimiento.



Según la consultora McKinsey, hay tres elementos que explican lo anterior. En primer lugar, una demanda global debilitada respecto a los niveles pre-crisis que generó sobrecapacidad de oferta en muchos sectores. Segundo, la mayor incertidumbre ha provocado bajos niveles de crecimiento de producción intensiva en capital y de valor agregado, y más oferta de trabajo intensivo en horas. Y, en tercer lugar, la tecnología digital aún no ha generado la escala y el impacto esperado, lo que se espera ocurra en los próximos años.



Sin embargo, hay muchos esfuerzos para lograr mejoras significativas en productividad y potenciar el crecimiento global. Por ejemplo, en Chile, en los últimos años el mejoramiento de la productividad ha sido negativo o máximo de 0,5%, afectando el crecimiento potencial del país de 5% a menos de 3%.



En este caso, se creó una Agenda Nacional de Productividad con 7 ejes: planes de apoyo a sectores con ventajas especialmente para exportar, infraestructura (energía, puertos, servicios multimodales), apoyo a las pymes, apoyo a emprendimientos e innovación, mejorar la eficiencia de las regulaciones, mejorar el mercado interno vía competencia e inclusión, y la creación de la Comisión de Productividad para coordinar las políticas.



Estas agendas exigen una alianza seria público -privada, y contienen una buena y una mala noticia. La buena es que puede generar un mejor y más sostenido crecimiento; la mala es que no hay rutas cortas, todos están haciendo lo suyo, y hay que superar a los competidores.