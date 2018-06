Populismo con tintes socialistas

Académicos y periodistas han cubierto sin cesar el ascenso del nacionalismo populista en Europa, y especialmente el de los gobiernos de línea dura de Hungría y Polonia. Si se dispone de un par de horas y una conexión a Internet, se puede aprender mucho sobre cómo ambos gobiernos han secuestrado los medios públicos, irrumpido en estaciones de televisión y periódicos de propiedad privada, debilitado los tribunales constitucionales, promovido discursos del odio contra judíos, musulmanes y otras minorías, y desatado troles en línea. Sin embargo, seguiríamos siendo incapaces de responder a la pregunta fundamental: ¿por qué estos gobiernos son tan populares?

La respuesta radica en un elemento que la mayoría de los analistas han subestimado: no son gobiernos solo nacionalistas, sino además socialistas. Piénsese en Polonia, donde el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) obtuvo en 38% de los votos en las parlamentarias de octubre de 2015. En abril de 2018 las encuestas de opinión le daban un 40%, a pesar de su creciente autoritarismo de derechas y las quejas oficiales de la Unión Europea.



El PiS no debe su creciente popularidad solo a su postura antiinmigración. Lo nuevo del PiS es su cara más moderada. Al menos en la superficie, el PiS cuenta con dirigentes jóvenes. Cada uno de ellos fue el producto de grupos focales que apuntaban a una popularidad más amplia. La estrategia funcionó. En 2015, el PiS ganó su base usual, más un 5 a 10% de votantes más moderados.



Y, tras haber atraído a estos moderados, los ha mantenido ofreciéndoles lo que gobiernos previos no habían querido darles: el programa Familia 500+. Lanzado en 2016, refleja el nacionalismo, los valores tradicionales y la conciencia social que el partido busca promover: paga 500 zloty (USD 144) al mes para cuidar al segundo bebé y los subsiguientes.



El programa ha resultado ser muy popular. Cerca de 2,4 millones de familias lo usaron en los primeros dos años. Las evidencias iniciales sugieren que Familia 500+ ha aumentado la actividad económica, además de revertir el declive de la fertilidad poscomunista, elevar los salarios (en especial los de las mujeres) y permitir que las familias compren materiales escolares, tomen vacaciones, adquieran más ropas para sus niños y dependan menos de créditos costoso para las necesidades básicas del hogar. Visto el importante éxito del programa, otros países lo están imitando.



A quienes les importa la democracia en Polonia, Hungría y otros países de Europa y el mundo deben reconocer que a muchos votantes les convence la visión de un estado social que ponga por delante las prioridades nacionales, atienda a los pobres y apoye a las familias. Los demócratas liberales deben dejar atrás sus anteojeras ideológicas y aprender un par de cosas de sus adversarios sobre medidas que funcionan para la gente.



Project Syndicate