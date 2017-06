Jorge Glas a la Asamblea

En un arrebato político sin nombre la mayoría de Alianza País negó un pedido de legisladores de oposición para que el Vicepresidente comparezca ante la Asamblea Nacional.

El bloqueo perpetrado es más absurdo aun cuando el vicepresidente Jorge Glas, en una entrevista con EcuadoRadio, a través de Radio Quito y Platinum FM - que fue ampliamente divulgada por la mayoría de la prensa nacional - dijo enfáticamente que está dispuesto a asistir ante la Asamblea.



‘Si me convocan iré a responder a la Comisión de Fiscalización,( ...) iré a todas las instancias que tenga que acudir’. Recordó el Vicepresidente que, dijo, se ha puesto en el primer lugar de la lista para ser investigado. Fue un mensaje claro, un compromiso ante toda la Nación. Los únicos que no lo escucharon con claridad fueron los 73 legisladores de Alianza País y sus aliados que bloquearon la petición de Creo y el PSC.



Pero en la entrevista radial el vicepresidente hizo algunas afirmaciones que cabe recoger para que queden como constancia y testimonio en este bullado tema.



Jorge Glas dijo que no recibió llamada alguna en la noche y la madrugada en que se produjo la detención de Ricardo Rivera. Afirmó que fue socio minoritario de la empresa de televisión satelital de su familiar - donde mantenía un programa de entrevistas antes de acceder a la función pública-. Que no tiene una relación frecuente con el ciudadano investigado por presunciones que lo pueden involucrar en el caso Odebrecht. Que solamente lo ve en las fiestas de Navidad y solo tomó contacto con él luego que lo agredieron en la campaña. Afirmó Glas que durante todos estos años no ha recibido noticia de acciones del señor Rivera: ‘Ningún contratista me dio quejas, he preguntado en los ministerios si lo conocen, no tengo respuestas’.



En septiembre de 2008 se detectaron fallas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, eso generó tensiones entre Odebrecht y el Gobierno y llegó la expulsión de la firma. Entonces el Presidente Lula decía: ‘que no tiene ninguna duda de que se alcance un acuerdo con el gobierno del presidente, Rafael Correa, para superar el problema que surgió con la expulsión de la empresa de construcción Odebrecht en el país’. ( Entrevista en Nueva York que publicó Diario El Tiempo, Cuenca).



En la referida entrevista radial se le preguntó al Vicepresidente si sabía de alguna gestión de Lula al más alto nivel para el retorno de Odebrecht pero no lo confirmó. Las publicaciones de EL COMERCIO relatan con detalles las obras en las que participó la constructora Odebrecht.



Jorge Glas afirmó en la cabina radial que habló con Marcelo Odebrecht y que el empresario lo amenazó, entonces lo echó de su despacho. Glas dijo que no se retirará del cargo, como han pedido sectores políticos.



El presidente de la Asamblea dejó una puerta para que Glas acuda ‘oportunamente’. El Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Héctor Yépez anunció que lo llamará. Glas debe ir.