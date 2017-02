Opiniones post Diálogo

Cuando se aproxima la hora de dar el voto es cada vez más interesante captar algunas ideas de los tres candidatos que se perfilan con más respaldo en las urnas. Escuchemos.

Lenín Moreno.-¿Metería usted las manos en el fuego por Jorge Glas? Yo no meto las manos en el fuego ni por mí mismo. Porque a veces digo que no me voy a pegar otro pastel y me pego dos más. ¿Qué va a pasar con el caso Odebrecht?



Investigar. No es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que determina la culpabilidad. Tenemos instituciones. La presunción de culpabilidad debe ser trasladada a la justicia ecuatoriana. ¿La reelección indefinida? A mí como persona no me gusta. Por favor póngame en la Notaría que no voy a lanzarme. ¿Usted escuchará a los empresarios? He sido empresario toda la vida. Mi esposa todavía lo es. ¿La corrupción? En primer lugar investigaría la corrupción desde hace bastantes años. Los corruptos de ayer y hoy se benefician con el paso del tiempo, que todo hace olvidar.



Guillermo Lasso. ¿Qué se puede esperar sobre el caso Odebrecht? El Ecuador necesita un baño de verdad caiga quien caiga. Le he dicho frontalmente al vicepresidente Glas que es el responsable político de todos los actos de corrupción, incluidos Petroecuador y Odebrecht.



El Ecuador necesita un baño de verdad caiga quien caiga. ¿Qué con la China? Les vamos a decir a los chinos que revisamos toda nuestra relación. Necesitamos un acuerdo de comercio. ¿Donald Trump? No conviene que el Ecuador se adhiera al tratado de comercio que tienen Perú y Colombia con los Estados Unidos. Buscaré las mejores relaciones en la era Trump. ¿Reparto de frecuencias? que no jueguen con Radio Visión ni con Radio Democracia. Vamos a revisar ese proceso. Vamos a derogar la Ley de Comunicación.



Cynthia Viteri. ¿Qué impuestos eliminaría? A la salida de capitales porque impide que ingresen, el anticipo al impuesto a la renta, los aranceles, las salvaguardias, la plusvalía. ¿Renegociará la deuda china? Esa deuda es un misterio. El presidente chino vino a cuidar sus intereses. Demostró la dependencia del Ecuador. ¿La Primera Dama? La primera dada será la presidenta del Ecuador. No habrá. Ninguna de mis hijas tampoco. ¿Julián Assange? Se va Assange. Se corta esa alcahuetería, ese gasto y, sobre todo, el esparadrapo que le pusieron para mantenerlo en la embajada.



Esta nota es una posibilidad referente a los tres primeros candidatos según varios pronósticos, inclusive de los más altos jefes. Los textos han sido tomados -en forma muy reducida- de la prestigiosa revista Vistazo. Gracias.



Lamentamos que no conste uno de los más calificados ciudadanos del Ecuador, cuya calidad humana, militar y política se ha puesto más en claro que nunca durante esta jornada electoral. El general retirado Paco Moncayo Gallegos. Un saludo y mil disculpas. Su ausencia es culpa nuestra no de Vistazo.