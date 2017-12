Justicia: nuevo tiempo

Estamos al final del año 2017. Al poner fuego a muñecos elaborados con ropas restantes, el deseo íntimo es quemar completamente el pasado y abrir la puerta esperanzada al año que llega.

En materia de justicia, el 2017 registra un cambio de actitud que abona en favor de la independencia judicial. A menos que se desee incurrir en auto engaño, no podemos sino aceptar que los 10 últimos años la independencia judicial estuvo bajo la amenaza del poder político respecto a los magistrados y jueces; y, en general, para los ciudadanos.

Se conocía que, con uno u otro argumento, desde la Función Ejecutiva o desde influyentes personajes del partido de Gobierno, se originaban denuncias para reprimir, que encontraban trámite por magistrados y jueces, quienes no podían hacer otra cosa que tramitarlas. De esas denuncias resultaron juicios que terminaban en condenas cortas o largas; graves o leves, pero sanciones que, para el común de la gente, eran ejemplo de lo que no se debe hacer contra los gobernantes, so pena de terminar enjuiciado y preso.



Al revés: si se presentaban juicios contra el Presidente Correa, los jueces que los conocían los desechaban. Entre junio del 2007 hasta agosto del 2012, cursaron 12 procesos contra el Jefe de Estado; pero de ese grupo 7 fueron desechados. Otros, prescribieron: el Presidente resultaba inmune e intocable.



En el capítulo de la libertad de expresión, legisladores del partido Alianza País aprobaron la Ley de Comunicación. Sus disposiciones represivas provocaron temor entre comunicadores y medios; la libertad de prensa se lesionó por la vigencia de sus normas. En ocasiones, bajo pretextos nimios, o con claro afán de sancionar al medio, fueron utilizadas.



No olvidemos que uno de los órganos de comunicación más perseguidos fue y es Teleamazonas. El 29 de agosto de 2009, en la consabida sabatina, el ex presidente dijo: “Pediré, de acuerdo con la ley, que definitivamente Teleamazonas sea clausurado; se les acabó la fiesta” Pero el devenir del tiempo y de los sucesos, en contrario, dio fin a la fiesta de los aliancistas seguidores del Econ. Correa.



Un jurista de alta valía, el Dr. Jorge Zavala Egas, el 8 de octubre de 2013 informó sobre su asistencia al Senado de los Estados Unidos para analizar el uso político del Sistema de Justicia en América Latina. Hablando a la prensa nacional, el Dr. Zavala manifestó la penosa realidad, con estas palabras: “Nuestros jueces cuando son ordenados por el poder político, desde el Gobierno, no tienen capacidad de resistencia personal ni institucional. En Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y parcialmente en Argentina, es igual”.



Nadie olvida que el ex presidente anunció y consiguió “meter la mano” en la justicia ecuatoriana. Y ahí están los resultados.



¡Cuán satisfactorio que esté llegando un nuevo tiempo!