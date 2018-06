El relato político

En las últimas semanas ha cambiado la estructura del informe presidencial. Ya no es el Presidente el único que habla, desde su escritorio, sino que se ha introducido a otros participantes y otros escenarios. Se incluye un informe de las obras realizadas y las imágenes del primer mandatario dialogando con comerciantes populares, recicladores de basura y deportistas. También se añade el testimonio de los pobladores visitados cada semana. Esto implica un cambio de “relato” en la comunicación oficial.

El “relato” es una estrategia de persuasión que va más allá de la simple narración de los hechos y fue inventada por la publicidad. Actualmente el periodismo va siendo sustituido por el “relato” que consiste en una narración de los hechos al gusto del consumidor con propósitos específicos. Es uno de los productos populares en las redes sociales ya que es allí donde se generalizó esta narración de los hechos con pretensiones de ser convincente.



Aunque se parezca mucho a la narración periodística, no es igual. En el periodismo es esencial la verdad porque trata de describir los hechos con la máxima exactitud. Pero el “relato” no se inventó para contar la verdad sino para ocultarla o para simularla. Basta que incluya algunos hechos verdaderos y otros verosímiles para que pueda llegar a la conclusión previamente diseñada.



Es muy difícil que un gobierno renuncie al deseo de fabricar y controlar su propio “relato”; algunos están convencidos de que es la única manera de sostener o incrementar los índices de popularidad. Desde los pensadores griegos se sabe que las palabras pueden ser más conmovedoras que los hechos, por eso los gobiernos mantienen medios públicos, contratan expertos y terminan generando los hechos que sirven para el “relato” en lugar de informar la verdad de los hechos.



El grado de calidad moral de esta práctica depende del grado de respeto a la verdad. Los populismos que actualmente pululan en el mundo fabrican su relato exclusivamente con mentiras.



El fenómeno de comunicación política generado por el deseo de fabricar un “relato” se conoce como “la posverdad” y consiste en relativizar la verdad; dejó de ser la correspondencia con la realidad.



Todo depende ahora de la calidad que se le otorgue y lo que se pretenda con su difusión. También se conoce este fenómeno como “hechos alternativos”, expresión que sugiere la manipulación o modelación de los hechos para obtener un resultado deseado con su difusión.



Sería una ilusión pensar en volver a ese mundo integrado en el cual importaba la verdad y todos se sometían a ella.



En el mundo desintegrado de hoy resulta muy difícil la comunicación política transparente y objetiva. Se practica, en distintas dosis, la creación de relatos adecuados para el sectarismo y los prejuicios.



Aunque ha empeorado, la comunicación siempre estuvo ligada con el poder. Fabricar un “relato” no es inocente.