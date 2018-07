¿Hay riesgo de colapso?

Hay que evitar precipitarnos a ese riesgo, no esperar a que sea inminente. Lo cierto es que las cuentas fiscales no dan más; y, sería irresponsable continuar las prácticas del Correato, de simular lo que no existe y seguir con gasto público soportado en endeudamiento, con tasas y condiciones que en tiempo no distante nos lleven a un macro colapso.

¿Qué medidas deben tomarse? ¿Unas de fuerte impacto inmediato, especie de severa prueba de esfuerzo, para luego llegar a un desarrollo sostenido? o ¿medidas graduales con diferimientos que pueden ir agravando la situación?



En el caso del Ecuador, el mayor riesgo es la dolarización, contra la cual actuó Correa vía derroche del gasto público, con endeudamiento irresponsable y el despojo de liquidez del Banco Central. Otro elevado riesgo está en la Seguridad Social, por el despojo de su liquidez que le hizo el Correato.



Tomemos un ejemplo de una medida que algunos piensan que sería necesaria: eliminar los subsidios a los combustibles. ¿Cuáles son los niveles de subsidio?. El Gobierno debe evidenciarlo, en montos y causas, porque en éstas hay que establecer responsabilidades.



Elevar el precio del gas doméstico vendido en cilindros, afectaría a los sectores de menores ingresos. En el Correato, se les quiso imponer cocinas de inducción, dando lugar a prácticas deshonestas que deben ser investigadas y sancionadas.



En cuanto al diesel, que es altamente subsidiado, su consumo ha disminuido en la generación de electricidad, pero sigue siendo su soporte ante reiterados cortes en el sistema eléctrico. Además, su elevación de precios impactaría al transporte en un segmento importante y a sectores productivos, que intentarían trasladarlo a usuarios y consumidores. Por años, ha habido denuncias, no suficientemente investigadas, sobre comercialización ilícita, en naves que lo cargan para revender, en la que estarían empresarios que han hecho fortuna, y también traficantes menores. De haber que compensar a sectores productivos, habría que establecer el real impacto sobre éstos, para que no pierdan, pero tampoco se trata de garantizar elevadas ganancias.



Quitar el subsidio a la gasolina si tendría un impacto general, por su universo de consumo. Todos tenemos que trasladarnos.



¿Y qué con la corrupción y el gasto dispendioso? Habrá que ser inflexible.



Es insolencia y burla la frase repetida del Correato: “prueben que hemos robado”. Aun cuando no haya la prueba de que los dineros fueron a sus cuentas, todo dispendio debe ser sancionado. ¿Teníamos que “subsidiar” a Unasur? ¿Debíamos gastar millones en proteger a Assange? Y cientos de casos más.



De no haber sanción y recuperación de los perjuicios producidos, la percepción será que hay una burla desde el poder.