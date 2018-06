Turismo termal

La sanación del cuerpo humano con elementos marinos se llama Talasoterapia. México y Colombia lideran en Sudamérica esta propuesta de salud con agua de mar. En Brasil se la enfrasca en sprays para que el proceso de curación sea ambulatorio. En los 640 km de costa que tiene Ecuador no existe ni un solo Talasospa.

Los Peloides son un gran negocio planetario por sus múltiples propiedades curativas. Los más accesibles son envasados en sachets y en pequeños frascos de cristal los más caros, cuyas propiedades son eliminar arrugas, quitar manchas y en general sanar la piel. La famosa biodiversidad ecuatoriana está asentada sobre su “geodiversidad”. Tantas especies pueden existir gracias a los múltiples tipos de suelos, muchos de ellos son barros de infinidad de colores, que son los que indican sus propiedades terapéuticas en función del mineral dominante y que el cuerpo humano necesita. Estas arcillas se las conoce como peloides, sus propiedades de sanación son usadas rústicamente en contados sitios del país, sin sustento médico ni científico.



Tenemos más de 100 fuentes termales adjudicadas, pero no pasan de una docena las que son famosas y en donde se practica un termalismo rudimentario: de inmersión; cuando en Europa es la fuerza de los hidrojets la que acelera la curación termal, recetada por un médico hidrólogo, especialidad en la cual, aún no conozco residentes en el país.



En España incluso un programa de su seguridad social en vez de desinflamantes, receta ir a complejos termales, que son hoteles con todas las comodidades e instalaciones hidromecánicas que optimizan la eficiencia minero medicinal del agua termal.



Obviamente el proceso de sanación del paciente empieza el momento que cambia su ambiente rutinario y no se limita a lo corporal, también mejora lo emocional.



Las estadísticas indican que los países que practican el termalismo como política de salud estatal, ahorran hasta un 35% de su presupuesto en medicamentos; y, los destinos que ofertan un sólido turismo de salud, incrementan turistas hasta un 400%.



Ecuador tiene el gran potencial para ofertar infinidad de modos de sanación física y emocional, en todos los ecosistemas que agrupan a los cuatro mundos, pero falta el conocimiento, la tecnología, el personal capacitado, el aval a títulos de las universidades europeas que lideran y concentran en sus campus, el desarrollo de las ciencias del agua.



El Ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, es el primero en encaminar al país hacia el turismo termal y de salud, al comprometer nuestra participación, en “Termatalia” la principal feria termal del mundo; que este año se realiza en Iguazú – Brasil, donde Ecuador se candidatizará para ser sede en el 2020, dado que los años impares la feria se realiza en Ourense – Galicia, capital termal de España; donde el termalismo al igual que en el resto de Europa, ha alcanzado un alto desarrollo médico, científico y turístico, que necesitamos aprender.