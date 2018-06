Cuba: Comunicación en la transición

La pequeña isla caribeña, a lo largo de su rica historia fue testigo no solo de numerosos embates climáticos e incesantes luchas por la independencia frente a la ocupación colonial, sino protagonista indiscutible de uno de los acontecimientos históricos del siglo XX.

Hay para quienes Cuba es sinónimo de “revolución”, para otros de “autoritarismo”. Sin embargo, apologistas y detractores seguramente coincidirían en que los dirigentes cubanos son quizás los más alejados de la comunicación política moderna, ligada a un ejercicio cada vez más desideologizado y profesional de la comunicación, que se adapta a las nuevas tecnologías y las utiliza.

Hoy, por primera vez desde 1959, el jefe del Gobierno y el Estado -así como la mayoría de sus principales dirigentes- no pertenecen a la “generación histórica” que fue parte de la insurgencia que derrocó al dictador Batista.



Tras el triunfo de la revolución, las presidencias formales de Urrutía y Dorticós, y la posterior elección de Fidel Castro como presidente en 1976, Cuba solo había tenido una transición real: cuando en 2006 el ya enfermo líder que había ejercido continuadamente el poder desde 1959 (primero como primer ministro, luego como Presidente) le pasó el mando a su hermano menor.



Ahora Raúl Castro dio paso a Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años de edad, que fue vicepresidente en el último lustro, y quien desde hace dos meses es el flamante Presidente del Consejo de Estado y de Ministros.



Si bien Castro se mantendrá al frente del Partido Comunista, lo que de alguna manera augura que no habrá virajes bruscos, se trata de un significativo recambio generacional que abre una nueva etapa en un contexto regional que cambió drásticamente: la mayoría de los gobiernos con los que Cuba estaba alineado ya no se encuentran en el poder. A ello se suma el giro emprendido por Donald Trump en relación con la política de normalización iniciada en 2014 por Obama.



Una isla acostumbrada a “vivir al día” y a resolver problemas básicos de supervivencia, se encamina hacia la profundización del proceso de actualización económica y social que había comenzado el propio Raúl Castro.



Los desafíos que enfrentará la Cuba de Díaz Canel son múltiples, entre ellos el de diversificar y profundizar los canales de comunicación con la ciudadanía. Un país que tiene una larga tradición de liderazgos que apelaron al contacto directo con las masas a través de largos discursos en el espacio público, hoy tiene el reto de aggiornarse a los nuevos modos de comunicar, aún con las conocidas dificultades en materia tecnológica.



En este sentido se ha expresado el nuevo Presidente al exhortar a sus ministros a hablar en televisión, uno de los tantos recursos para difuminar las fronteras herméticas de las instituciones de cara a la sociedad.