Las sociedades, cuando todavía no se han corrompido ni han abdicado de la civilización, viven en torno a creencias, inspiran su conducta en valores, aprecian en alto grado las libertades y construyen sistemas políticos sometidos a los límites y preceptos de la legalidad. La voluntad de poder de los caudillos, presidentes, legisladores y toda suerte de poderosos, queda sometida a las normas, y las burocracias que les rodean ejercen simples facultades regladas. No hay potestades discrecionales, o son muy raras, y siempre sujetas a la rendición de cuentas, ya sea en el orden político o judicial. Esos sistemas de convivencia tienen un nombre que les distingue: “el Imperio de la Ley” o “Estado de Derecho.”

Sus principios son:



1.- Principio de sujeción y legalidad.- (i) El poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas. Las personas obedecen a las leyes, antes que a los funcionarios. “Es el gobierno de las leyes, no de las personas”. El poder político solo puede expresarse a través de actos sometidos a reglas que no dependen únicamente del propio poder. Los gobernantes y los legisladores son esclavos de las leyes, para evitar que los ciudadanos sean esclavos de los poderosos. (ii) Ninguna función está exenta de cumplir la Constitución y la Ley. Alguien dijo: “Es el régimen en el que la Constitución y la Ley están sobre todos los jefes”.



Cualquier afectación a este principio, indica que el Estado de Derecho ya no rige, porque en tal sistema los gobernantes son simples ejecutores de las normas.



1.1.- Principio de legalidad.- Es precepto básico según el cual desde el poder solo se puede hacer aquello que está expresamente mandado por la Constitución o la ley. Esto es, el ‘principio de atribución de potestades’, lo que significa que los gobernantes y los funcionarios no tienen, en realidad, ‘derechos’, en el sentido filosófico y civil del término, porque los derechos inmanentes solo corresponden a las personas naturales, a los seres humanos, en virtud de su dignidad. Los mandatarios y los asambleístas tienen apenas ‘facultades’ transitorias, revocables y condicionadas, derivadas de una norma legal que les atribuye o asigna tal poder. Esas facultades no pueden lesionar jamás los derechos fundamentales. Las facultades de la autoridad y del legislador se subordinan a los derechos de las personas.



2.- Principio de limitación.- En el Estado de Derecho se ejercen poderes limitados, circunscritos por las leyes. No hay poderes absolutos, ese concepto es contrario al sistema. El principio de sujeción se concreta en el de limitación. No hay, por tanto, discrecionalidad absoluta o abierta, ni en el orden gubernativo, ni en el ejercicio de la administración pública. Ni siquiera el legislador puede obrar sin reglas, sus grandes reglas están contenidas en la Constitución.



3.- Principio de motivación.- El Estado de Derecho prohíbe la arbitrariedad, más aún, la sanciona, de allí que los poderes públicos cuando expiden cualquier ley, reglamento o sentencia, están obligados a “motivar” la decisión basándola normas preestablecidas, consecuencia del principio de legalidad propio de derecho público. La falta de motivación resta legitimidad a los actos del poder, les quita, además, legalidad. La motivación real de los actos es lo contrario al arbitrio o voluntad libre del gobernante o legislador.



4.- Principio de responsabilidad.- Los principios anteriores se articulan y concretan en la responsabilidad política y administrativa del Estado y de los funcionarios y magistrados, quienes deben asumir y reparar las consecuencias de sus actos, cuando se adoptan violando la Constitución o la ley, o afectando a los derechos de los ciudadanos. Este es el fundamento de la responsabilidad objetiva del Estado y de la responsabilidad política, de la que derivan los mecanismos institucionales y legales de rendición de cuentas ante órganos independientes.



5.- Seguridad jurídica.- La seguridad jurídica es “el elemento inspirador del Estado de Derecho”, es su razón de ser. Supone, primero, que los ciudadanos sepan que los derechos están protegidos y los delitos previstos legalmente y de antemano. Por otro lado, debe garantizarse un mínimo de estabilidad en las reglas de juego admitidas por la sociedad. La seguridad jurídica es el hilo conductor de los demás principios del Estado de Derecho y es uno de los derechos fundamentales de las personas. Este principio está asociado con un tema sicológico y moral importante: la confianza.



6.- División de las funciones del Estado.- La idea de la Constitución y del Estado de Derecho nació en contra del monopolio y la concentración del poder político. Estado de Derecho, imperio de la ley, significan poder fraccionado, responsable y esencialmente limitado. Cualquier forma de concentración es la negación del Estado de Derecho.



El poder concentrado es siempre arbitrario. “Arbitrio” significa obrar exclusivamente según la voluntad del poderoso. El puro arbitrio es lo opuesto al Derecho que impone reglas y conductas. La división de las funciones del Estado, sus limitaciones y responsabilidades no son temas accidentales, son asuntos conceptuales y pertenecen a la naturaleza del Estado de Derecho.

La concentración de poder en cualquier órgano, autoridad o persona, es contraria al Estado de Derecho, incluso si esa situación o circunstancia tiene origen en una decisión del pueblo. No todas las decisiones del pueblo son legítimas, ni ajustadas al Derecho, porque el pueblo está sometido a la Constitución y sus decisiones también están limitadas y condicionadas por los derechos fundamentales y los principios. ¿El “pueblo”, puede violar el Estado de derecho? Sí. Y si lo hace, sus decisiones son ilegítimas.