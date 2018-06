Nuevo timonel

Ya en Colombia finalizó una de las campañas más sucias, más manipuladas, agresivas y polarizadas de su historia. El presidente electo, Iván Duque, promovido y elegido por el gran “caudillo” Álvaro Uribe y una amalgama de retazos políticos que se subieron al bus a última hora para no quedarse sin cuota burocrática.

Duque representa una nueva generación, que en sí misma no está contaminada de vicios ni odios. Será un buen gobernante si logra apartarse de sus patrocinadores. Si logra sacar adelante proyectos que sigan impulsando el país. Si logra mantener los Acuerdos de Paz. Si logra que se respete la diversidad de género. Si respeta la libertad de expresión. Mejor dicho, si corta las amarras que lo tienen encadenado y lo llevaron al poder.



Tarea difícil. Colombia ya no es la misma desde los Acuerdos de la Habana. Ya no permitirá retroceder en temas fundamentales. Ya está hastiada de los rencores y deseos de venganza de los uribistas fundamentalistas. Su triunfo amplio -el de Duque- también se debió al miedo instaurado con insidia por la ultraderecha. El Partido Liberal se disolvió ante la traición flagrante de su jefe, el expresidente Gaviria, que prefirió arrimarse al uribismo para asegurarle un puestico a su hijo Simoncito. Una verdadera vergüenza. Los cristianos también se arrimaron. Y todos van a exigir su cuota, de eso estamos seguros.



Casi un millón de colombianos votamos en blanco. Con dignidad. No nos sentimos representados por ninguno; también sabremos reconocer los logros y denunciar los retrocesos. Por encima de todo está Colombia.



Gustavo Petro obtuvo ocho millones de votos. Cantidad importante, aunque no todos fueron “por él sino “en contra de”. Pasará de nuevo al Senado, de donde jamás debió salir. Es un orador brillante y los colombianos le debemos el haber destapado una cantidad de ollas podridas y mal olientes del uribismo. Falsos positivos, corrupción, etc...



Queda desearle a Duque buen puerto y buena mar... Será buen timonel si escoge bien su tripulación y desata amarras, leva ancla y orienta la brújula en el sentido correcto. De lo contrario, que Dios nos coja confesados. Estamos como país saliendo de cuidados intensivos de una sangría de más de medio siglo... Vivimos un momento delicado y crucial. No se pueden reabrir heridas ni azuzar odios. Ya veremos qué sucede a partir del 7 de agosto.



PD. Angustioso que todavía no se tengan noticias de los secuestrados en poder del Guacho. Dios libre a Ecuador de este flagelo que los colombianos hemos padecido durante tantos años. A mi modo de ver el delito más cruel que se pueda concebir. Tal vez solo comparable con el del abuso sexual de menores. Deseo su pronta liberación y que algún día las fronteras de ambos países puedan ser un lugar de encuentro pacifico, turístico y amable para todos sus habitantes.