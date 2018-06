¿Por qué los periodistas fueron a Mataje?

El secuestro de 12 personas en Tarapoa, Ecuador, fue perpetrado sábado, pero en la sala de redacción no hubo dudas: un equipo periodístico de EL COMERCIO se desplazó desde Quito hasta la frontera norte con Colombia. Esa cobertura, que se extendió por los tres meses siguientes de 1999 hasta la liberación de los últimos cautivos (siete canadienses y un estadounidense), no dependió de voceros oficiales, fue autónoma, de campo.

Corría la era de la crisis bancaria y la prensa revelaba la existencia de una carretera asfaltada (80 kilómetros) trazada en medio de la selva hasta Puerto El Carmen, en la frontera con Colombia, donde confluyen el San Miguel y el Putumayo, una zona con injerencia de las FARC y la hoja de coca (la vía entre Quito y Lago Agrio era lastrada).



El coche bomba en el cuartel de San Lorenzo, Ecuador, sábado de madrugada, movilizó otro equipo al terreno. Así se conoció del puente asfaltado en Mataje, frontera con Colombia. Desde ese 27 de enero del 2018, reporteros de EL COMERCIO efectuaron 13 viajes por dos meses, hasta el secuestro de su equipo, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes llegaron a Mataje, Ecuador, para conocer en el campo lo que cuatro días antes tituló El Telégrafo: ‘El 60% de los habitantes de Mataje deja su hogar’.



Los periodistas no están para esperar que les cuenten por teléfono, chats o correos, sino para ir hasta el lugar de los hechos, constatarlo, encontrarse con seres humanos, palpar la realidad con sus sentidos y documentar (con cámaras, grabadoras, libretas y ordenadores).

En los archivos de EL COMERCIO hay centenares de reportajes, crónicas, entrevistas y fotos que dan cuenta de ese trabajo directo, humano, levantado por decenas de reporteros que no dudan en gastar suela ni miran el reloj.



El libro ‘Periodistas en la frontera norte. Dos décadas de reportajes’ es una antología de ese oficio, un homenaje a Javier, Paúl y Efraín, un documento para recordar que los periodistas están para acudir a donde nadie va para contar historias que de otra forma no saldrían a la luz.